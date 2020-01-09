Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı
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Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'de, 9 ayda 120'ye yakın etkinlik düzenlendi.

09.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:48
Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 120 etkinliğe ev sahipliği yaptı

(KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'de, 9 ayda 120'ye yakın etkinlik düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yerleşkesinde 2019 yılı Mart ayında hizmete açılan merkez, farklı sempozyum, kongre, çalıştay, ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Toplam 3 bin kişi kapasiteli kongre ve kültür merkezinde 9 ayda 120'ye yakın etkinlik gerçekleştirildi.

9 bin 856 metrekarelik alana sahip olan kongre ve kültür merkezinde etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla farklı özelliklere sahip birçok salon bulunuyor. Salonlarda üniversite, Kırşehir ve Türkiye'nin önemli bilim insanlarının isimleri yaşatılıyor.

Kaynak: AA
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