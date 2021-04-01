Ahi Evran'ın vefaatının 760. yılı nedeniyle mevlid okutulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahi Evran'ın vefaatının 760. yılı nedeniyle mevlid okutulacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ahi Evran'ın vefaatının 760. yılı nedeniyle mevlid okutulacak

Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran'ı Anma Yılı etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Veli için mevlid okunacak.

Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran'ı Anma Yılı etkinlikleri kapsamında Ahi Evran Veli için mevlid okunacak.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde planlanan mevlid programı Cuma Namazı öncesi merhumun türbesinin de bulunduğu ve Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Camiinde gerçekleştirilecek. Ahi Evran Veli 1 Nisan 1261 günü Moğol saldırısına karşı şehri müdafaa sırasında şehit düşmüştü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Cahit Özkan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Cem Adrian Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahi Evran'ın vefaatının 760. yılı nedeniyle mevlid okutulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:42:19. #1.15#
title