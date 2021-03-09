Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan 150 kadın moral buldu
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Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan 150 kadın moral buldu

09.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:02
Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan 150 kadın moral buldu

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan 150 kadın, iki gün süren etkinliklerde stres attı.

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı'na katılan 150 kadın, iki gün süren etkinliklerde stres attı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesindeki birimlerde çalışan kadın personele yönelik iki gün süren etkinlik programı düzenlendi.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki tesise ilk gün öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve spor birimlerinde görev yapan 100, ikinci gün ise 50 kadın katılarak iş stresinden uzak ortamda moral buldu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri eşliğinde yapılan etkinliklerde sabah sporuyla güne başlayan kadınlar, bisiklete binerek masa tenisi, okçuluk, dart ve halk oyunu faaliyetlerine katıldı.

Akşam kamp ateşi yakan kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, kampta yapılan faaliyetlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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