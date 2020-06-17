Ahi Evran Gençlik Kampı, ilk misafirlerini ağırlıyor Kırşehir'de Hirfanlı Barajı kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı, ilk misafirlerini ağırlıyor.

Kırşehir'de Hirfanlı Barajı kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı, ilk misafirlerini ağırlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, her yıl yaz aylarında gençleri bir araya getiren Ahi Evran Gençlik Kampının, ilk misafirleri geldi.

Farklı illerden 12 lider ile Kırşehir ve ilçelerinden 18-22 yaş aralığındaki 42 kız öğrencinin katılımıyla başlayan Ahi Evran Gençlik Kampında, Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirler uygulanıyor. Gençlerden fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri isteniyor.

Kamp girişinde, liderlerin ve öğrencilerin ateşleri ölçülürken, uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler veriliyor.

Mart ayında tedbir amacıyla kapatılan Ahi Evran Gençlik Kampı, normalleşme programı kapsamında Eylül ayına kadar hizmet verecek.

Kaynak: AA