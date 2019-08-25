25.08.2019 12:26

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkiye genelindeki gençlik kamplarından faydalanan gençlerin sayısının iki katına çıkarılacağını belirtti.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kırşehir programına katılan Bakan Yardımcısı Baydaş ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Burada gençlerle sohbet eden Baydaş, Türkiye'nin kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısından öğrencileri kamplarda ağırladıklarını, onlar arasındaki dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının gelişmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bolu'dan Kastamonu'ya, Çeşme'den Mersin'e, Antalya'ya, Trabzon'a kadar bütün kamplarda bu sezonda 125 bin öğrenciyi misafir edeceklerini vurgulayan Baydaş, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir kamptayız, çok güzel bir ortamdayız, Ahi Evran şehrindeyiz. Bir çınar ağacı gölgesindeyiz hep birlikte. Ülkemizin 14 şehrinden gelen yüzlerce kardeşimizle beraberiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizle bir aradayız. Bu dostluk ve kardeşlik havasını Ahi Evran şehrinde yoğurup inşallah tekrar kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz. Bu attığımız tohumla, inşallah onları memleketlerine, Anadolu kültürünü daha özümsemiş şekilde göndermiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla önümüzdeki sene kamp yapan öğrenci sayımızı iki katına çıkartacağız."

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Ahiliğin başkenti Kırşehir'de Türkiye'nin her yerinden öğrencilerin misafir edildiğini aktararak, Ahiliğin temelinde sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik bulunduğunu belirtti.

Bu duyguların en güzel yaşandığı yerlerden birisinin de gençlik kampları olduğunun altını çizen Akın, şöyle devam etti:

"Bu kampımızda Türkiye'nin farklı illeriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz bir aradalar. Burada hep birlikte güzel zaman geçiriyorlar. Bunu yaparken de bir ömür boyu sürecek kardeşlik ve dostluk köprüleri kuruyorlar. Şehrimizin ve bölgemizin tanıtımı için bu kamp çok önemli. Bu kampa gelen kardeşlerimiz hem şehrimizi hem de çok yakınımızdaki Kapadokya'yı tanıma fırsatı buluyorlar. Buradan ayrılan gençlerimizin şehrimizin ve bölgemizin birer tanıtım elçisi olacaklarına inanıyorum."

Bakan Yardımcısı Baydaş ve Vali Akın, ziyaret kapsamında, farklı istasyonlarda aktivite yapan öğrencilere eşlik etti.

Kaynak: AA