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Ahi esnafından örnek davranış

Ahi esnafından örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kırşehir'de şarküteri sahibi, düşüş yaşayan döviz kuru karşısında Ahilik örneğini sergileyerek temel gıda ürünlerinde fiyatları yüzde 50 indirdi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de şarküteri sahibi, düşüş yaşayan döviz kuru karşısında Ahilik örneğini sergileyerek temel gıda ürünlerinde fiyatları yüzde 50 indirdi.

Devletin esnafa, esnafında vatandaşa destek olması gerektiğini söyleyen Barış Karakaya, "Dövizin düşüşünden kaynaklı bizlerde Ahi Şehri Kırşehir'de indirime gittik. Ben alışverişimi Türk Lirası ile yapıyorum, herkesinse Türk Lirası kullanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele yanında olmak adına ve dövizinde sert düşüşü ile birlikte ürünlerimizde yüzde 50 oranında indirim uyguladık. Herkesi de devletin yanında olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Durumu memnuniyetle karşılayan Abdullah Genç ise vatandaş ise "Ne mutlu ki duyarlı esnafımız yitip gitmemiş döviz kuruna rağmen esnafımız indirime giderek vatandaşa ikramda bulunmuş bu durum vatandaş için çok önemli bütün büyük marketlerde bu teşviki yapmalı" dedi. - KIRŞEHİR

Ahi esnafından örnek davranış

Ahi esnafından örnek davranış

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