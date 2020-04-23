Ahi esnafı, özveri ile desteğini sürdürüyor Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaflara 150 bin liralık kooperatif limiti haricinde 25 bin lira kredi verileceğini açıklayan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk;

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaflara 150 bin liralık kooperatif limiti haricinde 25 bin lira kredi verileceğini açıklayan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk; "Virüs nedeniyle devletimiz bizlere her türlü yardımcı oluyor. Bizlerde esnafımıza elimizden gelen desteği sunuyoruz. Şu durumda esnaf kendi kendini idare etmesi lazım. Özveri ile esnafların bizlere yardımcı olduklarını görüyoruz"dedi.

Hazine destekli kredilerden yararlanmak isteyen esnaflarımızın kredi kefalet kooperatifine başvuru yapmaları gerektiğini belirten Öztürk, "Esnafımızı ayırt etmeden 25 bin lira veriyoruz. Bu krediyi de 500-600 esnaf kullandı. Bir süreçten geçiyoruz. İllaki bu kredilerin geri dönüşümleri var, altı ay sonra. Şu durumda esnafın kendi kendini idare etmesi lazım. Özveri ile esnafların bizlere yardımcı olduklarını görüyoruz. Virüs olmadan öncede esnafımıza 120-130 bin lira üzerinde yardımcı olmuştuk. Virüs sonrası ise çıkan yasaya göre kayıtsız şartsız her esnafa 25+25'lik halk bankasından kart imkanı sunuluyor. Müracaat eden esnafların hesaplarına bu paralar 3-5 gün içerisinde ise yatıyor. Hedefimiz 2 bin kişi Kırşehir'de, esnaf sayımız 6 bin 500 bu krediyi ise esnaflarımızın yarısı kullanır diye düşünüyorum" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA