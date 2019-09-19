"Ahi esnafı"na üstün hizmet belgeleri verildi

19.09.2019 11:48

Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik geleneklerine uygun olarak faaliyet gösteren esnaf temsilcilerine üstün hizmet belgeleri verildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının üyeleri, Ahilik geleneklerine uygun hareket etme, hukuka, ahlak kurallarına uyma, vatandaşlarla ilişkide dürüstlüğe riayet etme, disiplin ve hukuk kurallarına uyma gibi kriterlerle değerlendirildi.

Yapılan araştırmada, bu kriterler doğrultusunda her meslek odasından bir esnaf olmak üzere, 12 iş yeri sahibi belirlendi.

Kent merkezindeki bir tesiste düzenlenen programda, 12 esnaf temsilcisine üstün hizmet belgeleri takdim edildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların hem Ahilik değerlerini yaşantılarına yansıtacaklarına hem de gelecek nesillere aktarılmasında gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını belirtti.

Ahi Evran Veli'nin kurduğu Ahilik teşkilatının akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleriyle başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere Anadolu insanını çalışmaya, üretmeye, helal kazanca yönelttiğini vurgulayan Akın, şunları söyledi:

"Kırşehir'in en önemli değerlerinden biri de Ahi Evran Veli'nin mimarı olduğu Ahiliktir. Ahilik, bütün insanlığın ortak değerleri olduğuna inandığımız doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, paylaşmak, birlik ve beraberlik demektir. Bu değerler sadece bize has değil, aslında bütün insanlığın ortak değerleridir. Bu değerlerimizi tüm insanlığa yaşatmak ve insanlığın hizmetine sunmak amacıyla her yıl Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenmektedir. Bu yıl da gerçekten Kırşehir'e ve Ahiliğe yakışır önemli etkinlikleri barındıran organizasyonlar yapıyoruz."

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de kentte Ahilik prensiplerinin uygulanması ve geleceğe aktarılması için gayret gösterildiğini kaydetti.

Kırşehir'deki 11 meslek odasından 12 farklı esnaf ve sanatkarın üstün hizmet belgesi aldığını anlatan Öztürk, bu uygulamanın Ahilik kurallarının yaygınlaştırılması için bir teşvik olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından 12 esnaf ve sanatkara üstün hizmet belgesi Vali Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA