"Ahi çocuklar" Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Ahi çocuklar" Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti

22.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:50

Kırşehir'in Mucur ilçesinde hazırlanan proje ile Ahilik değerlerini öğrenen çocuklar, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde hazırlanan proje ile Ahilik değerlerini öğrenen çocuklar, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mucur Kaymakamı Faruk Erdem başkanlığında yapılan ziyarette çocuklar, Ahi Çocuk Projesi kapsamında katıldıkları etkinliklerle ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, evrensel olan Ahilik prensiplerini sadece esnafın değil, tüm insanlığın örnek alması ve uygulaması gerektiğini belirtti.

Mucur Kaymakamlığınca hazırlanan ve ilçe genelindeki 6 ilkokulda uygulanan projenin örnek olduğunu vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Ahilik ilkeleri, dünyada bütün sorunların çözümünde aranan kriterlerdir. Ahilik, güzel ahlakla iyi insan profilini ortaya koymaktır. Bu değerler her şeyden önce iyi bir insan olmanın gerekleridir. İşte bu değerleri çocuklarımıza aşılamamız da son derece önemlidir. Öğrencilerimiz proje kapsamında öğrendikleri değerleri herkese anlatacak, Ahilik değerleri bu sayede hem yaşayacak hem de yaşatılacak. Ahi Çocuk Projesi'nin hayatları boyunca çocuklarımızın yaşantısına olumlu etkiler bırakacağına inanıyor, projenin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan bütün projeleri önemsiyor ve destekliyoruz."

Kaymakam Erdem de öğrencilerin proje kapsamında Ahilik değerlerini öğrenmenin yanı sıra fidan dikimi, huzurevi ziyareti gibi çeşitli sosyal etkinliklere katıldıklarını, aynı zamanda proje kapsamında hazırlanan "Ahi Baba ile Sencer" isimli hikaye kitaplarının ilçedeki 1. ve 2. sınıflarda okutulduğunu aktardı.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Yüce, proje koordinatörleri Yusuf İslam Sürücü ve Rıza Kalaycı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Fuat Oktay Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Şevval Sam Hülya Avşar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Ahi çocuklar" Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:54:22. #1.16#
title