"Ahi çocuklar" Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti

Kırşehir'in Mucur ilçesinde hazırlanan proje ile Ahilik değerlerini öğrenen çocuklar, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde hazırlanan proje ile Ahilik değerlerini öğrenen çocuklar, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mucur Kaymakamı Faruk Erdem başkanlığında yapılan ziyarette çocuklar, Ahi Çocuk Projesi kapsamında katıldıkları etkinliklerle ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, evrensel olan Ahilik prensiplerini sadece esnafın değil, tüm insanlığın örnek alması ve uygulaması gerektiğini belirtti.

Mucur Kaymakamlığınca hazırlanan ve ilçe genelindeki 6 ilkokulda uygulanan projenin örnek olduğunu vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Ahilik ilkeleri, dünyada bütün sorunların çözümünde aranan kriterlerdir. Ahilik, güzel ahlakla iyi insan profilini ortaya koymaktır. Bu değerler her şeyden önce iyi bir insan olmanın gerekleridir. İşte bu değerleri çocuklarımıza aşılamamız da son derece önemlidir. Öğrencilerimiz proje kapsamında öğrendikleri değerleri herkese anlatacak, Ahilik değerleri bu sayede hem yaşayacak hem de yaşatılacak. Ahi Çocuk Projesi'nin hayatları boyunca çocuklarımızın yaşantısına olumlu etkiler bırakacağına inanıyor, projenin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan bütün projeleri önemsiyor ve destekliyoruz."

Kaymakam Erdem de öğrencilerin proje kapsamında Ahilik değerlerini öğrenmenin yanı sıra fidan dikimi, huzurevi ziyareti gibi çeşitli sosyal etkinliklere katıldıklarını, aynı zamanda proje kapsamında hazırlanan "Ahi Baba ile Sencer" isimli hikaye kitaplarının ilçedeki 1. ve 2. sınıflarda okutulduğunu aktardı.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Yüce, proje koordinatörleri Yusuf İslam Sürücü ve Rıza Kalaycı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız