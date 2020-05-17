Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. senesinde anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. senesinde anıldı

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. senesinde anıldı Kırşehir Belediyesi, Esnaf Odalarının olduğu sokağa Mustafa Karagüllü adını verecek Kırşehir'de, Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. Senesinde mezarı başında anıldı.

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. senesinde anıldı
17.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:24

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. senesinde anıldı

Kırşehir Belediyesi, Esnaf Odalarının olduğu sokağa Mustafa Karagüllü adını verecek

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. Senesinde mezarı başında anıldı.

Kümbetaltı Mezarlığında düzenlenen anma törenine Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kültür ve Turizm Müdür vekili Eyüp Temur, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Kur'an Tilavetinin okunması ile başlayan programda covid-19 salgını nedeniyle fiziki mesafe kuralları uygulandı.

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü'nün hayatının anlatılamaz olduğunu ifade eden Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, "Ahi Babayla 35 yıl, birlikte çalıştık. Ahi baba anlatılmaz yaşanır. Biz dolu dolu yaşadık. Kırşehir sevdalısıydı, Ahiliği kullandığı her kelimesinde belirtirdi. Türkiye'de, Ahiliği 81 il'e benimseten kişi oldu. TESK ve TESKOM Yönetimlerinde yer aldı. Esnaf Odaları ve Esnaf Kefalet Kooparatif Başkanlığı yaptı. Kullandığı Türkçe ise Kırşehir'in çok üzerindeydi"dedi.

Ahiliği ulusal ve uluslararası boyutta anlatan kişinin Mustafa Karagüllü olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, konuşmasında; "Ömrünü Ahiliğe vermiş Mustafa Karagüllü, ağabeyimiz, Ahiliğin ulusal ve uluslararası boyuta taşınmasında önemli katkıları olmuştur. Mustafa Karagüllü olmasaydı, Ahilik felsefesi Türkiye'de, bu gün geldiğimiz noktada olmayacaktı"ifadelerini kullandı.

Belediye Esnaf Odalarının olduğu sokağa Ahi Baba Karagüllü sokağı adını verecek

Esnaf Odalarının talebi ile ölümünün 2. Yılında belediyenin Mustafa Karagüllü'nün adını belediyenin Esnaf Odaları Birliğinin olduğu sokağa adını vereceğini de belirten Öztürk, "Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnaf Odalarının ara sokağında ki caddeye Mustafa Karagüllü sokağı dedik. Belediye Meclisine sunuldu. Ölüm yıl dönümünde açılacaktı ama covid-19 salgını nedeniyle Ahilik Kutlamalarına ertelendi"diye konuştu.

Yapılan duanın ardından Mustafa Karagüllünün mezarına karanfil bırakılması ile tören sona erdi.

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. senesinde anıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Haber
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Haber
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Şahan Gökbakar Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü ölümünün 2. senesinde anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 21:03:53. #1.14#
title