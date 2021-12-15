AHENK Projesi Kumluca'da

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Vali Ersin Yazıcı, AHENK ( Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi kapsamında Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Meslek Liselerinin üretim ekonomisi için önemine değinen Vali Yazıcı; "Meslek Liselerimize dokunarak ülkemizin yarınlarına katkı sunacağız. " dedi.

Antalya'da eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi ( Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) kapsamında okul ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Vali Ersin Yazıcı, Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Ziyarette Vali Yazıcı'ya Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er eşlik etti.

Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyareti kapsamında öğrencilerle kitap okuyup merak ettikleri soruları cevaplayan Vali Yazıcı, kitap okumanın faydalarını, kitap okuma alışkanlığının önemini ve yalanı hiçbir zaman hayatlarına sokmamaları gerektiğini anlattı.

Mutlu Olacağınız ve Seveceğiniz Meslekleri Seçin

Öğrencilere meslek seçimlerini neye göre yaptıklarını ve neden çalışmamız gerektiğini soran Vali Yazıcı; "Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Bunu bazılarınız duymuştur. Bu hiyerarşiye göre insanların yeme, içme, barınma ve akabinde güvenlik gibi ihtiyaçları vardır. Hepimiz yaşamımızı devam ettirmek için bir takım meslekleri seçiyoruz. Aslında bütün insanlar aynı amaç için yaşıyor. Hayatta kalabilmek için. Meslek seçimini de bu yüzden yapıyoruz. Sizler de bu mesleklerinizi seçerken ileride mutlu olacağınız ve seveceğiniz meslekleri seçin. Çünkü bu dönemde vereceğiniz kararlar ilerideki yaşamınızın tamamını etkileyecek. " ifadelerini kullandı.

Yalan Söyleme, Dedikodu ve İftira En Çok Rahatsız Olunan Konular

Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden etkinlikte öğrencilere onları en çok neyin rahatsız ettiğini soran Vali Yazıcı; "Görev yaptığım illerdeki okul ziyaretlerimde bu anketi birçok kez yaptım. İlk sırada büyük oranda yalan söylenmesi, dedikodu, iftira ve verilen sözün tutulmaması gibi konulardan rahatsız olduğu belirtiliyor. İnsanlar çoğunlukla bundan rahatsız oluyor. Buradan çıkan sonuç toplum olarak demek ki çok yalan söylüyoruz. Bundan rahatsız oluyoruz ama yine de yapıyoruz. Burada büyük bir çelişki var. Hem yalan söylüyoruz hem de rahatsız oluyoruz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasını da yapmamalıyız. Dolayısıyla yalanı hayatınıza sokmayın, yalanı yaşamınıza pembe veya beyaz olarak asla sokmayın. Siz yaparsanız karşı tarafa da farkında olmadan size yalan söyleme hakkı vermiş oluyorsunuz. Kime yalan söylerseniz ona bu hakkı veriyorsunuz. Ben bu hakkı kimseye vermedim, vermiyorum, vermeyeceğim. Sizler de bu hakkı kimseye vermeyin. " diye konuştu.

En İyi Dostlarınızdan ve Arkadaşlarınızdan Biri Kitap Olsun

Öğrencilere dost ve arkadaş arasındaki farkı soran Vali Yazıcı, dostlarından birinin onları asla yalnız bırakmayacak kitapların olmasını istedi. Her gün düzenli kitap okuduğunu ve kitap okumanın kendisini farklı dünyalara sürüklediğini, hayattaki bütün sıkıntıları ve üzüntüleri unutturduğunu söyleyen Vali Yazıcı öğrencilere, mutlaka kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Ne Olursa Olsun Okuyun

11'inci sınıf öğrencisi Ranya Şanlı'nın ne tür kitaplar okuyorsunuz sorusu üzerine Vali Yazıcı; "Çocukluğumda Güliver'in Gezileri adlı kitap serisini okumuştum. Son yıllarda okuyup çok etkilendiğim kitap ise Bosna Hersek'in Bilge Lideri Aliya İzzetbegoviç'in cezaevinde iken yazdığı kitaplardı. Hemen hemen çoğunu okudum. Mesela "Özgürlüğe Kaçışım" diye mücadeleyi anlattığı bir kitap var. O beni çok etkiledi. Ben her çeşit kitap okurum. Bana hediye edilen bütün kitapları da okuyorum. Hemen hemen her konuda iyi bir okuyucuyum. Sizlere de en büyük tavsiyem mutlaka ne olursa olsun okumanız. " dedi.

Harekete Geçmeliyiz

Öğrencilerle sohbetin ardından Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni öğretmenleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Vali Yazıcı, "Her şeyin merkezinde olan insanın eğitimi çok önemli. Eğitim olmazsa olmazımız. Çocuklarımıza ve gençlerimize ne kadar hizmet edersek ne kadar yatırım yaparsak, o kadar geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Bu sebeple yarınlarımız için şimdiden harekete geçerek gençlerimizin eğitimine önem vermeliyiz. " diye konuştu.

İşinizin Zor Olduğunun Farkındayım

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve ülkemizin yarınları için projeye hep birlikte el birliğiyle destek vermemiz gerektiğini aktaran Vali Yazıcı; "Okullara çok giden bir Vali olarak özellikle de Meslek Liselerinde görev yapan değerli öğretmenlerimizin işlerinin zor olduğunun farkındayım. Ancak çocuklarımızın hiç birinden vazgeçemeyiz. Devletimizin ve milletimizin yarınları için gençlerimizin eğitimiyle daha da özveriyle çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Buraya gelen çocuklarımızın sizin tezgahınızdan iyi bir eğitim, iyi bir değerler eğitimiyle geçerek yarınlarımızı çok daha güzel yapacaklarına inanıyorum. Dünyanın en değerli varlıkları olan çocuklarımız sizlerin elinde yetişiyor. Bu yavrularımız için hep birlikte elimizi taşın altına koyarak onları iyi bir eğitim ve iyi bir ahlakla yetiştirip geleceğe hazırlamalıyız. " ifadelerini kullandı.

Kumluca Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaretin ardından Vali Yazıcı, Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçerek okulda incelemeler yaptı. Vali Yazıcı ziyaret ettiği sınıflarda kitap okumanın öneminden bahsederek gençlere kitap okuma konusunda öğütler verdi. Okuldaki incelemeleri sırasında 9-A sınıfına misafir olan Vali Yazıcı, Hüseyin Demirel isimli öğrenciyle işledikleri konular üzerine İngilizce sohbet ederek dil öğrenmenin önemine vurgu yaptı. Gençlere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Vali Yazıcı, eğitim öğretim hayatlarında başarı dileklerinde bulundu.

Projede Farklı Bir Şey Yok

Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelerek AHENK Projesi hakkında sohbet eden Vali Yazıcı; "Ben eğitimle yatıp eğitimle kalkan bir Valiyim. Eğitimi çok önemsiyorum. Bu sebeple çalıştığım her ilde olduğu gibi burada da eğitimle ilgili bir kampanya yapmak istedim. Projemizde bilmediğiniz ya da farklı hiçbir şey yok. Projeyle üzerimizdeki ölü toprağı atarak meslek liselerimizi, eğitimimizi tekrardan hareketlendirmek istiyoruz. Eğitimde yaşadığımız sorunları sıkıntıları daha görünür kılarak birlikte bunlara çözüm arayacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi el birliğiyle iyi insan olarak yetiştirip yarınlarımıza hazırlamak istiyoruz. Bu konuda da hepinizin desteğini ihtiyacım var. " şeklinde konuştu.

Öğretmenler odasındaki konuşmanın ardından Vali Yazıcı Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle birlikte öğle yemeği yedi.

Güzel Çalışmalar Ortaya Çıkaracağınıza İnanıyorum

Okul programlarının ardından Vali Yazıcı, AHENK Projesi kapsamında Kumluca İlçesinde görevli okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantıda bir araya gelerek projenin önemini anlattı. Projeyle, Antalya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamayı ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmayı amaçladıklarını söyleyen Vali Yazıcı; "Ahenk projesi ile şehrin tüm paydaşları eğitime ve okullarımıza dokunacak. Bunu hep birlikte temin edeceğiz. Şuna inanıyorum ki bizler bu okullarımıza, gençlerimize dokundukça güzel işler ortaya çıkacak. Vazgeçmiş ve olanı kabullenmiş arkadaşlarımızı harekete geçirmek için projemizi devreye soktuk. Bunu hep birlikte ve bir ahenk içinde yapacağız. Gençlerimize hep beraber dokunursak bu işi hep beraber özümsersek eğitimin niteliğini ve kalitesini arttırmış olacağız. Proje kapsamında herkesin kendisine 'Ben ne yapabilirim? ' sorusunu sormasını istiyorum. Her okuldan farklı uygulamalar, farklı güzellikler bekliyoruz. Ben çok güzel şeyler üreteceğinizi biliyorum. Kendine güvenen, okuyan, sorgulayan bir nesil yetiştirmek bizim elimizde, buna bugün buradan başlayalım. " dedi.

Konuşmasının sonunda Vali Yazıcı, projeye hep birlikte destek vererek eğitimimizi hep birlikte daha nitelikli ve daha nicelikli hala getirmek için Okul Müdürlerinden destek isteyerek çalışmalarında başarılar diledi. AHENK Projesi Kumluca da 01 AHENK Projesi Kumluca da 02 AHENK Projesi Kumluca da 03 AHENK Projesi Kumluca da 04 AHENK Projesi Kumluca da 05 AHENK Projesi Kumluca da 06 AHENK Projesi Kumluca da 07 AHENK Projesi Kumluca da 08 AHENK Projesi Kumluca da 09 AHENK Projesi Kumluca da 10 AHENK Projesi Kumluca da 11 AHENK Projesi Kumluca da 12 AHENK Projesi Kumluca da 13 AHENK Projesi Kumluca da 14 AHENK Projesi Kumluca da 15

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