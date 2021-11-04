Ahed'in Dizi Filmi
Ahed'in Dizi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ahed'in Dizi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Eşanlamlılar’da Paris’te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikâyesini film e aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.
Yönetmen: Nadav Lapid
Senaryo: Nadav Lapid
Oyuncular: Avshalom Pollak, Nur Fibak, Lidor Edri, Mili Eshet
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Ha'berech (Ahed's Knee)
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, İsrail
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 05.11.2021
Ahed'in Dizi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet