Ahed'in Dizi Filmi

Eşanlamlılar’da Paris’te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikâyesini film e aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.

Yönetmen: Nadav Lapid

Senaryo: Nadav Lapid

Oyuncular: Avshalom Pollak, Nur Fibak, Lidor Edri, Mili Eshet

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Ha'berech (Ahed's Knee)

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, İsrail

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 05.11.2021

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