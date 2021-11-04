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Ahed'in Dizi Filmi

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Ahed'in Dizi Filmi

Ahed'in Dizi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ahed'in Dizi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Eşanlamlılar’da Paris’te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikâyesini film e aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.

Yönetmen: Nadav Lapid

Senaryo: Nadav Lapid

Oyuncular: Avshalom Pollak, Nur Fibak, Lidor Edri, Mili Eshet

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Ha'berech (Ahed's Knee)

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, İsrail

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 05.11.2021

Ahed'in Dizi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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