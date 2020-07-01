HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

AHBİB ihracatta İsrail'e odaklandı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) 2020 yılının ilk 5 ayında 10,8 milyon dolar dış satım gerçekleştirdiği İsrail pazarında etkinliğini artırmak amacıyla Sanal Ticaret Alım Heyeti düzenledi.

AHBİB ihracatta İsrail'e odaklandı
01.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:10

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) 2020 yılının ilk 5 ayında 10,8 milyon dolar dış satım gerçekleştirdiği İsrail pazarında etkinliğini artırmak amacıyla Sanal Ticaret Alım Heyeti düzenledi. İnternet ortamında online yapılan etkinlikte AHBİB üyeleri, İsrail'in en büyük süpermarket zincirlerinden Rami Levy'nin sektör taleplerini değerlendirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan'ın moderatörlüğünde düzenlenen Sanal Ticaret Alım Heyeti'ne AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye'nin Tel Aviv Ticaret Müşaviri Ahmet Mahir Yener, Tel Aviv Ticaret Müşavirliği Kıdemli Personeli Moshe Mitrani, Rami Levy firması ithalat sorumlusu Mando Varol ile 6 ihracatçı firmanın temsilcisi katıldı. Tel Aviv Ticaret Müşaviri Ahmet Mahir Yener, korona virüs salgını döneminde İsrail pazarındaki güncel gelişmeleri, mevcut durumu, ihracat potansiyelini ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.

Pandemi döneminde sektör ihracatı yüzde 6 artış yakaladı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün İsrail'e yönelik performansını ele alan AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, geçtiğimiz yıl İsrail'e Türkiye geneli sektör ihracatının yüzde 4 artışla 158,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Arslan, İsrail'de pandemi dönemine rastlayan 2020 yılı Ocak-Mayıs aylarında yüzde 6 yükseliş yakalayıp 76,1 milyon dolar dış satım gerçekleştirildiğini belirtip, bu ülkede Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ürünlerinin tercih edilme oranlarını artırmaya odaklandıklarını kaydetti.

"Kayıplarımızı telafi etmenin gayreti içindeyiz"

AHBİB üyesi ihracatçıların geçen yıl İsrail'e 26,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde ise 10,8 milyon dolar dış satıma ulaşıldığını aktaran Başkan Arslan, "Sanal Ticaret Alım Heyeti etkinliğimizde makarna, bisküvi ve bakliyat ürünleri öne çıktı. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde geçen yıl İsrail'e 965 bin dolarlık makarna, 2 milyon 58 bin dolarlık bisküvi ve 5 milyon 26 bin dolarlık bakliyat ihraç eden Birliğimiz, korona virüs salgınının etkili olduğu süreçte de bu ülkenin taleplerini karşılamaya devam etti. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde AHBİB'in İsrail'e gerçekleştirdiği makarna ihracatı 391 bin dolar, bisküvi ihracatı 986 bin dolar, bakliyat ihracatı 3 milyon 182 bin dolar olarak raporlara yansıdı. Birlik olarak geçen yıl İsrail'e yönelik ihracatımızda bir miktar düşüş olmuştu. 2020'nin ilk 5 ayı itibarı ile iyi bir ivme yakaladık. Amacımız, geçen yıldan gelen kayıplarımızı hızlıca telafi edip, ihracat rakamlarımızı yukarılara çıkarmaktır. Bu yönde bizlere destek sağlayan Tel Aviv Ticaret Müşavirliği'mize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Türk firmalar mutlu ayrıldı

Sanal Ticaret Alım Heyeti etkinliğinde alıcı firma temsilcisi Mando Varol, Türkiye'den yaş meyve sebze ithalatı gerçekleştirdiklerini, son dönemlerde ise kuru gıda ithalatına ağırlık vermeye başladıklarını açıkladı. Heyete dahil olan Arbel, Armada, Anı, Palmiye, BGS Pazarlama ve Durum Gıda firmalarının temsilcileri de kendi sunumlarını yapıp, ürün gamıyla ilgili detayları anlattı.

Ardından firmalar özelinde ikili görüşmeler gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Ekonomi
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Ekonomi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Ekonomi
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Ekonomi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Ekonomi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Ekonomi
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Sanatçı Coşkun Sabah, 'Orası tam bir bataklık' diyerek Twitter hesabını kapattı
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Özlem Zengin Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Seda Sayan Ebru Şallı Hülya Avşar
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Bakan Temmuz Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: AHBİB ihracatta İsrail'e odaklandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 14:10:41. #1.15#
title