AHBİB, 11 ayda Irak'a 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

19.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:00

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, birliklerinin ocak-kasım döneminde en fazla ihracatı 147 milyon dolar ile Irak'a, ardından 105 milyon dolar ile Suriye'ye ve 44 milyon dolar ile Yemen'e yaptığı bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, birliklerinin ocak-kasım döneminde 926 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, son 12 aylık performansın ise 1 milyar 52 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirtti.

Birlik olarak 11 aylık dönemde 252 milyon dolar ile pastacılık ürünlerinin ilk sırada geldiğini, 174,5 milyon dolarla bakliyatın ikinci, 119 milyon dolarla değirmencilik ürünlerinin üçüncülüğü aldığını kaydeden Arslan, "AHBİB'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 147 milyon dolar ile Irak birinci sırada yer alıyor. Bunu 105 milyon dolar ile Suriye, 44 milyon dolar ile Yemen izliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA