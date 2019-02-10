Ahbap'tan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ahbap Eskişehir temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Bu kez Ahbap Derneği Eskişehir Şubesi Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkan Yardımcısı Musa Çetintaş ve dernek yöneticileri, yürüttükleri çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Ataç da çevre, sanat ve yardımlaşma gibi konularda görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek konuklarına teşekkür etti.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA