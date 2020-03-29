AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor
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Anadolu Efes, Haluk Levent, Güncel

AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor

Sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin öncülük ettiği "dayanışma günleri" yardım kampanyası, sanat ve spor dünyasından birçok insanın katılımıyla katlanarak büyüyor.

29.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:14
AHBAP'ın yardım kampanyası katlanarak büyüyor

Sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin öncülük ettiği "dayanışma günleri" yardım kampanyası, sanat ve spor dünyasından birçok insanın katılımıyla katlanarak büyüyor.

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Haluk Levent de yardımlaşma amacıyla daha önce kurduğu AHBAP Derneği aracılığıyla, evinde beklemek zorunda kalan ve çalışmadıkları için yardıma ihtiyaç duyan aileler için, dernek ve kendi sosyal medya hesaplarından, "dayanışma günleri" adlı bir yardım kampanyası başlattı.

Levent ve dernek üyelerinin 2 binin üzerinde aileye yardımda bulunması sonrası, bu kampanya giderek büyüdü ve sanat, ticaret ve spor dünyasından bir çok tanınmış ismin ilgilisini çekti.

"Daha önce 2 bin 100 aileye yardım ulaştırdık"

Kampanyayla ilgili AA muhabirine bilgi veren Haluk Levent, derneğin kasasında daha önce 970 bin lira bulunduğunu belirterek, "Hükümet yetkililerinin ilk açıkladığı, 'evde kalın' çağrısından sonra insanların işlerinden olabileceğini, sıkıntılar yaşayabileceklerini, bazı sektörlerin kapandığını düşünerek 2 bin 100 aileye yardım yaptık. Birkaç firmayla anlaştık. Aralarından en uygununu bulduk ve en uygun indirim yapan firmalarla ailelere koliler göndermeye başladık." diye konuştu.

Ellerinden geldikçe en ucuz ürünleri bulmaya çalıştıklarını ve yardımların 2 bin 100 aileye ulaştığını anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Sonra baktık ki gerek hükümet yetkilileri gerek işletme sahipleri herkes artık bu işin daha da ciddiyetini gördü ve artık bazı sektörler kapanmaya başladı. Bu sektörlerden biri yiyecek içecek sektörü, restoranlar, barlar, kafeler.. ve Anadolu Efes bizi aradı. 1 milyon liralık bir kampanya yaptık onlarla da. Yani sadece yiyecek içecek sektöründen etkilenen insanlar için yaptık onu. 5 bin ailenin dataları bizlere ulaştı, bizler onları inceledik ve Anadolu Efes'le paylaştık. Anadolu Efes de Migros marketlerinde 1.000 aileye 200 liralık kredi açtı. Sonrasında dün baktık ki olay çok daha büyüyor ve insanların çok daha ihtiyacı var. Eskiden Ahbaplara günde 50 yardım çağrısı gelirdi şimdi tam 20 katına çıktı. Bine yakın insan, yani normalde işi gücü olan insan, evinde ve 'benim param yok, sıkıntım var, kiramı ödeyemiyorum' demeye başladı. Bizler de dedik ki bir kampanya yapalım."

"Gelin 5 bin aileye kampanya yapalım' yazdım, 8 binlere ulaştı"

Sosyal medya hesabından sanat dünyasından spor dünyasına, tiyatrocusundan menajerine kadar, herkese yönelik bir mesaj paylaştığını anlatan Levent, mesajında, "Gelin bugün birlik olalım. Canlarım, ben sizden daha hayırsever bir adam değilim. Sadece daha koordineliyim. Yani daha iyi örgütçüyüm. Gelin bugün 5 bin aileye bir kampanya yapalım" ifadelerini kullandığını dile getirdi.

Ulaşmak istedikleri aileler için ahbab.org sitesi üzerinden başvuru linki açtıklarını da söyleyen Haluk Levent, "Bir kaç gün içerisinde 5 bin aileyi toplayıp hafta sonu da kargolarını göndermek istedik. ve dün sanat dünyasından spor dünyasına kadar birçok insan gerçekten çok güzel bir şekilde hemen başvuruda bulundu, bizi aradılar, yazdılar ve 5 bin planladığımız 7-8 binlere ulaştı. Bugün devam ediyor. 10 bini geçebileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Yardımlar için bir kargo firmasıyla anlaştıklarını ve kimlerin kaç liralık yardımda bulunduğuna dair liste hazırladıklarını da belirten Levent, her bir kolinin normal tutarının dışarıda 500 liraya yakın olduğunu ancak bunu, kargo ücreti hariç 283 liraya mal ettiklerini aktardı.

Sanatçısından sporcusuna bir çok kişi yardım eli uzattı

Daha fazla talep geldiğini söyleyen Levent, her hafta böyle kampanyalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Haluk Levent'in paylaştığı yardım listesine göre, yardım yapan isimler ve yardım ettikleri aile sayısı, alfabetik olarak şöyle sıralanıyor:

"Aras Bulut İyinemli 100, Atakan Akyanak 20, Bilal İşgören 10, Bora Duran 20, Can Yaman 50, Caner Erkin ve Şükran Ovalı 1000, Cenk Tosun 250, Çağla Düvenci 50, Damla Sönmez 50, Derya Uluğ 30, Emir Sarıgül 100, Emre Kılınç 70, Enes Ünal 250, Fatih Aksoy 35, Gökhan Gönül 500, Gülben Ergen 50, Hakan Balta ve Derya Balta 706, Hande Yener 100, Harun Kahraman 350, İbrahim Çelikkol 20, İlyas Kubilay Yavuz 20, Kaan Sekban 50, Kaan Yıldırım 30, Kerem Tunçeri 50, Mehmet Topal 300, Merih Demiral 500, Mert Günok 265, Mert Hakan Yandaş 35, Merve Özbey 20, Murat Boz 1.000, Onur Saylak 20, Orhan Ovacıklı 40, Özge Kırdar ve Gözde Kırdar 100, Polat Yağcı 100, Seda Sayan 360, Talbi Montassar 30, Umut Meraş 200, Umut Nayir 300, Yalçın Kılınç 20 ve Yasmani Copello 70."

Kıvanç Tatlıtuğ'dan bin aileye yardım

Öte yandan, katlanarak büyüyen yardım kampanyasında, Levent ve AHBAP Derneği'ne sosyal medyadan sürekli katılıma yönelik mesajlar gidiyor. Levent'in mesajlarına göre son olarak, Kıvanç Tatlıtuğ 1.000, Furkan Pala 35, Nurgül Yeşilçay 100, Yalçın Koşukavak 50 ve Arif Morkaya 70 aileye yardım ulaştırdı.

Kaynak: AA

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