AHBAP İLE BELEDİYE ARASINDA YANGIN SONRASI PROTOKOL
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AHBAP İLE BELEDİYE ARASINDA YANGIN SONRASI PROTOKOL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi ile Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent arasında yangın yaralarının sarılması için işbirliği protokolü imzalandı.

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi ile Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent arasında yangın yaralarının sarılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Marmaris'te 29 Temmuz günü başlayan ve 13 bin 650 hektar ormanın küle döndüğü yangın sırasında Türkiye'nin birçok şehrinden gıda, yiyecek ve çeşitli eşya yardımları ulaştı. Yardımların ulaştırılmasında payı olan Ahbap Platformu Genel Başkanı Haluk Levent, ekibiyle Marmaris'e geldi. Ekibiyle birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret eden Levent, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Marmaris Belediyesi ile Ahbap Platformu arasında işbirliği protokolü de imzalandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Ahbap Platformu Genel Başkanı Haluk Levent'in imza attığı protokol kapsamında bölgede oluşan zararların karşılanmasında, gelecek yangın riskleri için tedbir almada ve afetten etkilenenlere destek noktasında işbirliği yapılmasına karar verildi.

İmzalanan protokol sonrası açıklama yapan Başkan Oktay, sivil toplum kuruluşlarının büyük desteğini gördüklerini ifade ederek, Sağ olsun Ahbap'taki arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Onların nezdinde tüm gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz dedi.

Haluk Levent ise Ahbap olarak yangın sonrasındaki sürece dahil olduklarını belirterek, Öncelikle Marmaris'e geçmiş olsun diyorum. Biz Ahbaplar olarak yangınla ilgili duyuruyu yaptıktan sonra halkımızdan bağış geldi. Bu bağışları nerede kullanacağımızı tespiti için de ekibimiz buradaydı. Şimdi yaptığımız bu protokolle yaraları sarmaya çalışacağız. Ne yapacağız, nasıl destek olabiliriz, hangi tür projeleri bir arada yürütebiliriz düşüncesiyle buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız dedi.

AHBAP İLE BELEDİYE ARASINDA YANGIN SONRASI PROTOKOL
AHBAP İLE BELEDİYE ARASINDA YANGIN SONRASI PROTOKOL
AHBAP İLE BELEDİYE ARASINDA YANGIN SONRASI PROTOKOL
AHBAP İLE BELEDİYE ARASINDA YANGIN SONRASI PROTOKOL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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