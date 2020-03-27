Ahbap Derneği, 2 bin 100 aileye erzak yardımı yapacak Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işten çıkarılan 2 bin 100 aileye erzak göndermeye başladı.

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işten çıkarılan 2 bin 100 aileye erzak göndermeye başladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal ve ekonomik anlamda ciddi sonuçlar doğurduğu, birçok kişinin işten çıkarıldığı ve aileleriyle birlikte zor durumda kaldıkları anlatıldı.

Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent'in 18 Mart'ta Twitter'dan yaptığı paylaşım üzerine dernek hesabında biriken 976 bin liranın maaşlar ve medikal alımı haricindeki tüm meblağın, son 20 gün içinde salgın nedeniyle işten çıkarılan 2 bin 100 aileye yönelik erzak desteği sağlamak üzere kullanılacağının duyurulduğu aktarılan açıklamada, duyurunun ardından ahbap.org üzerinden bir başvuru sistemi kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca Ahbap Bilim ve Teknoloji Kurulu tarafından geliştirilen Ahbap Yardım Yazılımını da bu sisteme entegre ederek başvuruların şeffaf ve tarafsız bir şekilde değerlendirilebilmesi ve sürecin sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için gereken ortamı oluşturduk. Aldığımız on binlerce başvuru, kontrol ve teyit, ekiplerimiz tarafından titizlikle incelendi. Ekiplerimizin sistem üzerinden yürüttüğü bu inceleme sürecinin ardından kolilerimizin sahiplerini tespit ettik. 27 Mart tarihi itibarıyla erzak kolilerini hijyen kurallarına uygun bir şekilde, titizlikle hazırladık ve ilk 250 kolimiz sahiplerine doğru yola çıkmaya başladı." bilgisi verildi.

Kitap desteğinde bulunan KaraKarga yayınlarına ve erzak ile koli yardımında bulunan Esat Erişgen'e teşekkür edilen açıklamada, "Ülkece alışılmadık ve zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde ailelerimizin yanında olmak için gerçekleştirmiş olduğumuz bu erzak desteğinin bir emsal teşkil etmesini ve bu yardım hareketlerinin bir çığ gibi gittikçe büyüyerek daha fazla aileye ulaşabilmesini diliyoruz. Lütfen aksi söylenmedikçe sizler de bizim gibi evlerinizde kalmaya devam edin." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA