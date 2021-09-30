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AHBAP Derneği'ni bırakacak mı? Haluk Levent açıkladı

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AHBAP Derneği'ni bırakacak mı? Haluk Levent açıkladı

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Rus Kızılordu ile gösterilerinin ardından sahnesi öncesinde yemek yedi. 160 kişilik orkestra ile Etiler'de ki M-art adlı restorantta buluşan Levent basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Levenbt

Haluk Levent, "Müzisyenliğe başladığımdan beri onların şovlarını merak eden ve onlarla birlikte şarkı söylemek için hayal kuran biriydim. Bugün geldim ve onlarla birlikte sahneye çıktım. Dünya'da ilk kez bir solist aldılar ve bende bir solist olarak şarkılarımı söyledim. Cumhuriyet marşı, Çanakkale marşından Harbiye marşına kadar" diyerek duygularını dile getirdi.

"O KONUYA GİRMEYELİM"

Levent gazetecilerin AHBAP Derneği'nden ayrılıyormuşsunuz sorularını ise, "Yok onları konuşmayalım. Ayrılmıyoruz bir yere" diyerek geçiştirdi.

Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda AHBAP'taki görevini bırakacağını ve yurt dışına yerleşeceğini açıklamıştı.

HALUK LEVENT'İN O AÇIKLAMASI:

"Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana"

AHBAP Derneği'ni bırakacak mı? Haluk Levent açıkladı

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