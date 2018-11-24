Ahalt'ta Öğretmenler Günü Etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen programla kutlandı.

Bayındır İlköğretim Okulu tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Daha sonra öğrenciler tarafından okunan şiirler okunurken, skeç ve sinevizyon gösterileri ilgiyle izlendi. Şehit öğretmenler adına yapılan oratoryo sunumu ise izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Yapılan gösterilerin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri takdim edildi. Kutlama programı aday öğretmenlerin yemin töreniyle birlikte sona erdi.

Programa Ahlat ilçe Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Savcısı Melek Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS