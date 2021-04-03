Ah o platformlu çizmeler (Deniz Seki)

"Bir kadını en çirkin ne gösterir" diye sorsanız kesinlikle her tür platformlu ayakkabı derim.Hele bunların rugan versiyonu tam evlere şenlik!Deniz Seki'nin zaten stil sorunu var.Bir de bunları giyerek olmamışlığına eklemeler yapması sorununun boyutunu genişletiyor.