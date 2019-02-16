Ağzıyla Güvercinlere Çekirdek Yediriyor

KAYSERİ'de Milli Piyango bileti satan Gülten Yaşar (50), güvercin ve serçelerle kurduğu iletişim ile dikkat çekiyor. Hergün etrafında toplanan güvercin ve serçeleri besleyen Yaşar, kendi yediği çekirdek, simit gibi yiyecekleri de onlarla paylaşıyor.

Gülten Yaşar, 33 yıldır merkez Melikgazi ilçesi Hunat Meydanı'ndaki seyyar tezgahında Milli Piyango bileti satıyor. Vatandaşlara şans dağıtan Yaşar, çevredeki güvercinlerle kurduğu iletişim ile dikkat çekiyor. Hergün etrafında toplanan güvercin ve serçeleri besleyen Yaşar, kendi yediği çekirdek, simit gibi yiyecekleri de onlarla paylaşıyor. Çekirdek yerken etrafı güvercinlerle kuşatılan Yaşar, çevredekiler tarafından da ilgiyle izleniyor. Yaşar'ın etrafını saran, omzuna, koluna, ellerine konan güvercinler, çekirdekleri Yaşar'dan alabilmek için birbirleri ile yarışıyor. Güvercinler, Yaşar'ın avcunda ve ağzındaki çekirdekleri yemek için çaba harcıyor.

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Çevredekilerin 'Güvercinlerin efendisi' diye seslendiği Yaşar, halinden memnun olduğunu belirterek, "Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlar dünyanın en zararsız varlıkları. Hergün mutlaka kuşları ellerimle beslerim. Buğday, çekirdek, taze kete alırım. Yemediğim bir şeyi onlara yedirmem. Onlarla güzel bir iletişim kurduk. Hayvanlar için en önemli şey güven. Çünkü insanlara kolay kolay güvenilmiyor" dedi.

- Kayseri

Kaynak: DHA