Karısının Karnını Deşen Cani "Mehdiyim Ben" Diye Bağırıyormuş
Gaziantep'te karısının karnını 2,5 saat boyunca deşen cani kocanın psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı. 3 erkek kardeşin 3 kız kardeşle evlendiği ailede herkes cani kocadan şikayetçi.
Gaziantep'de işsiz İlhan K. (38), 16 yıllık eşi Neslihan K.'yi (34), gece evde ağzını çorap tıkayarak kapattıktan sonra yumruklayıp, defalarca bıçakladı.
İlhan K., mutfağa başka bir bıçak almaya giderken üst kattaki ablasının evine kaçan 4 çocuk annesi Neslihan K., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen İlhan K., tutuklandı. Olayın ilginç tarafı ise İlhan K.'nin 2 erkek kardeşinin karısının 2 kız kardeşiyle evli olması.
40 YERİNDEN BIÇAKLADI
Olay, geçen hafta Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıl önce şizofreni teşhisi konulan İlhan K., akşam saatlerinde evinde eşi Neslihan K. ile tartıştı. İlhan K., tartışmanın ardından evden ayrılırken Neslihan K. ise 2'si kız, 4 çocuğuyla aynı odada uyudu. Gece yarısı eve dönen İlhan K., eşini yanına çağırdı. İlhan K. yanına gelen Neslihan K.'yi mutfaktan aldığı bıçakla tehdit ederken, çığlıklarının duyulmaması için ağzını çorap tıkayarak kapattı. Kadın kaçmaya çalışırken, İlhan K., önce yumrukladığı Neslihan K.'yi ardından defalarca bıçakladı. Vücudunun birçok yerinden aldığı yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralanan Neslihan K., eşi, başka bir bıçak almak için mutfağa gittiği sırada odadan çıkıp, üst katta oturan ablası Emine K.'nın evine kaçtı.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Kanlar içinde kalan Neslihan K., ablasının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Neslihan K., ardından Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Polis tarafından gözaltına alınan İlhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 KARDEŞ, 3 KARDEŞLE EVLİ
Hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Neslihan K. ile ablaları Şirin ve Emine'nin 3 kardeşle evli olduğu öğrenildi. İlhan K.'nin ağabeyi Mehmet K., kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu ve tedaviyi reddettiğini ileri sürerek, "3 yıldır psikolojik sorunu vardı. Doktora zorla götürdük. Doktor şizofreni teşhisi koydu kendisine fakat tedaviye yanaşmadı. 'Beni zehirliyorlar' dedi. Biz de zorla götüremedik doktora. Götürmeye çalıştık ama götüremedik. Karısına şiddet uyguluyordu. 3 sene içerisinde mahkemeye verdik, doktora götürdük, olmadı olmadı. Devlet bir şey yapamadı, ben devletten şikayetçiyim. Sabah işe gittim, ondan sonra duydum" dedi.
'BEN YAPMADIM, BANA YAPTIRDILAR' DEMİŞ
Emine K. ise İlhan K.'nin, kız kardeşi Neslihan K.'nin ağzını çorapla kapatarak işkence yaptığını ifade ederek, "Sürekli şiddet uyguluyordu. Bacım çocuklarıyla odada yatıyordu. Gece saat 03.00'te çocuklarının yanından kendi yattığı odasına çağırmış. Bağırmaması için ağzına çorapla kapatmış. Kaynım mutfağa başka bir bıçak almaya giderken bacım kaçmış. Üzerinde hiçbir şey yoktu bacımın, hep yaraydı. 'Ben yapmadım, bana yaptırdılar' demiş" diye konuştu.
"DAMA ÇIKAR, 'MEHDİYİM BEN', DERDİ"
Olayı haber alıp köyden gelen İlhan K.'nin annesi Fatma K. de "3 yıldır böyleydi. Dama çıkardı, 'Mehdiyim ben' derdi. Ben duyup köyden geldim. Şeytanlar demiş ki 'Öldür, yoksa seni öldüreceğiz.' Kaç kere hocaya götürdük" ifadelerini kullandı.
Kızının eşinin şiddetine maruz kalmasına tepki gösteren Mehmet K. da damadının cezalandırılmasını istedi.
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Madem öyle tedavi ettirseydiniz bu noktaya gelinceye kadar aklınız neredeydi ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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maşallah kadındada ne can varmış öldürmeyen Rabbim öldürmüyor millet iki bıçak darbesiyle ölüyor yazık kadınaCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEN YAZMADIM, BANA YAZDIRILDI, ilham geldi diyen adamı Abdülhamid zindana atmıştı deli diye. Sonra onun takipçileri NURCU diye çıktı ortaya FETÖCÜ oldu vatan hainleri ülkeyi ne hale getirdiler. Herkesi KANDIRABİLME ponatsiyeli sadece din kaynaklı cahillikte var. Okuyun akıl edin Kur''an var. . Başka kitaba gerek yok. . Hocaya Hacıya İmama gerek yok. Mehdi kim? Kur''an-ı Kerim''de mehdi var mı? Hz. İsa devri bitti. Son peygamber de geldi. Ne mehdisi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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maşallah kadında da ne can varmış millet iki bıçak darbesiyle ölüyor Rabbim almayan canı almıyor işte yazık ya kadınaCevap Yaz Yayından Kaldır
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şimdi deli ayağına yatıyo dikkat ederseniz bunların erkekliği caniliği siniri cinneti polisin eline düşene kadar polis yakalayınca 15-20 yıl verilecek hapse atacaz denilince hepsi köpek gibi oluyo demekki gücü gücü yetene bu memlekette kim kime diş geçirirse, kendinden aşşağı görürse onla uğraşıyoCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hoca iyi üfleyememiş demek ki, adamın 2 erkek kardeşi, karısının 2 kız kardeşiyle evli ise , 2 erkek kardeşinin karısı, 1 kız kardeşinin kocasıyla ne olur ? Bu nasıl bir yaklaşım ya !!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sarlatan haci hoca bozuntulari abuk sabuk vesveselerinizle insanlari bu hale getirdiniz dilinize doladiginiz kadinlardan biri daha sizin yüzünüzden eziyet cekiyor cocuklar maffoluyor sizin ve size itibar edenlerin firsat verenlerin Allah belasini versinCevap Yaz Yayından KaldırHALIL: ne hacı hocası lan adam sıyırmıs yaaa2 Yayından Kaldır
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hocaya götürürsen sonu böyle olur hagi devirdeyiz devletin dokdoru ya ne için varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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mehdiyim deyip cezadan yırtacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şeytanın esiri olanlar canilikte sınır tanımıyor. ALLAHÜ TEALA bizleri korusun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır