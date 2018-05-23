Rahatsızlanarak Yoğun Bakıma Alınan Gökhan Kırdar Yarın Taburcu Oluyor

"Yerine Sevemem" şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran, yaptığı dizi müzikleriyle de pek çok ödül kazanan Gökhan Kırdar, burnundan kan gelince hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARTILDI

Ünlü şarkıcı yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alındı. Tüberkülozdan şüphelenildiği sanatçıya, sorunun anlaşılması için birtakım testler yapıldı.

"DURUMU ÇOK İYİ"

Ünlü sanatçının eşi yaptığı açıklamada "Akciğer kanamasıyla geldik. Yoğun bakıma alındı. Doktorlar kanamayı durdurdu.3 gün yoğun bakımda kaldı. Şuan çok iyi durumda, yarın taburcu olacak." dedi.

TEDAVİ SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Sanatçı Gökhan Kırdar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktorları, Kırdar'ın şiddetli öksürük nedeniyle akciğerlerde oluşan kanama sebebiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Akciğerlerdeki kanamaya neden olabilecek sebeplerin araştırıldığını ve tetkiklerin sürdüğünü kaydeden doktorlar, Gökhan Kırdar'ın akciğerinde küçük bronşektazi'ler görüldüğünü, sürecin takip edileceğini, 10 gün sonra kontroller yapılacağını ve Kırdar'ın yarın taburcu edileceğini ifade etti.

Kanamanın belli bir nedene bağlı olmadığını, araştırıldığını belirten doktorlar, "Bronş genişlemesi" olarak da bilinen bronşektaziyi yoğun dönemler, stres, sıcak hava ve yorgunluğun tetiklediğini söyledi.