Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Belçika'da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü.

Belçika'da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü--------------------------------Adamın maskesini çıkarması-Ellerini ağzına götürmesi-Metrodaki tutunma borusuna sürmesi

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Kaynak: DHA