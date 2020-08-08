AĞVA'DA DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Şile Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
08.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:16
Şile Ağva'da dalgalar arasında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ağva'da sabah saatlerinde kayınbiraderi ile girdiği denizde dalgalar arasında kaybolan Süleyman Yavuz'u(37) arama çalışmaları sona erdi. İstanbul İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 8 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Yavuz'un cansız bedenine ulaştı. Ardından Yavuz'un cansız bedeni, sahilde bulunan cenaze aracına yüklenerek Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA