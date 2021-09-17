Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Ağustos ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

TOBB'un yayımladığı ağustos ayı istatistiklerine göre, ağustos ayında, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 28,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,1 artış oldu.

Ağustos 2021'de kurulan 96 kooperatifin 55'i konut yapı kooperatifi, 16'sı işletme kooperatifi, 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. Ağustos 2021'de kurulan 1199 yabancı ortak sermayeli şirketin 665'i Türkiye, 91'i İran, 34'ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.