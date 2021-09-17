Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Ekonomi
Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Ağustos ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Ağustos ayında kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

TOBB'un yayımladığı ağustos ayı istatistiklerine göre, ağustos ayında, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 28,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,1 artış oldu.

Ağustos 2021'de, Ağustos 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 oranında azaldı. Ağustos 2021'de, kapanan şirket sayısında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 78,1 oranında artış oldu.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Ağustos 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Ağustos 2021'de kurulan toplam 8 bin 900 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ü limited şirket, yüzde 12,6'sı anonim şirket, yüzde 1,1'i ise kooperatif olarak oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,4'ü İstanbul, yüzde 9,6'sı Ankara, yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu. 1199 yabancı ortak sermayeli şirketin 115'i anonim, 1084'ü limited şirket olarak kuruldu. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1149'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 428'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 440'ı gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,4'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturmakta.

71 BİN 139 ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULDU

2021 yılında toplam 71 bin 139 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 60 bin 886 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 52,3'ünü, 9 bin 307 anonim şirket ise yüzde 47,7'sini oluşturmakta. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, temmuz ayına göre yüzde 12,5 oranında azaldı. Ağustos 2021'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 980'i ticaret, 1404'ü imalat ve 934'ü inşaat sektöründe kuruldu. Ağustos 2021'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 773'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 495'i inşaat, 244'ü imalat faaliyetleri sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 404'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229'u inşaat, 174'ü imalat sektöründe, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 545'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214'ü inşaat, 138'i imalat sektöründe yer aldı.

Ağustos 2021'de kurulan 96 kooperatifin 55'i konut yapı kooperatifi, 16'sı işletme kooperatifi, 9'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu. Ağustos 2021'de kurulan 1199 yabancı ortak sermayeli şirketin 665'i Türkiye, 91'i İran, 34'ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat açıklamasının ardından denetimler sıklaştı

 İngiliz hükümetinin bugün Türkiye'yi seyahat yasağı olan kırmızı listeden çıkaracağı iddia edildi

İngiliz hükümetinin bugün Türkiye'yi seyahat yasağı olan kırmızı listeden çıkaracağı iddia edildi

 Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti

Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'ye yükseltti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Göksel Farah Zeynep Abdullah Kaan Urgancıoğlu
Spor Mesut Özil Burak Elmas Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Vladimir Putin Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:54:50. #1.12#