Ağustosta Küresel Petrol Arzı Azaldı

Küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 720 bin varil azalışla 97 milyon 700 bin varile gerilerken, OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı ise yüzde 82'ye yükseldi.



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla günlük 210 bin varil azalarak 32 milyon 670 bin varil oldu.



Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 990 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 39 milyon 660 bin varil düzeyinde gerçekleşti.



Ağustosta böylece OPEC'in ham petrol üretimi son 5 aydır ilk kez geriledi. OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı ise geçen ay yüzde 75'den yüzde 82'ye yükseldi.



Üretimde en çok düşüş, OPEC'in üretimi kısma anlaşmasına dahil olmayan Libya'da gerçekleşti. Libya'da üretim günlük 140 bin varil düştü. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise günlük petrol üretimi 30 bin varil geriledi. Geçen ay OPEC içinde üretim Nijerya, Angola ve İran'da arttı.



Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 500 bin varil gerileyerek 58 milyon varile indi. Böylece, küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 720 bin varil azalışla 97 milyon 700 bin varil oldu.



IEA tahminlerine göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı bu yıla göre günlük ortalama 1 milyon 500 bin varil artarak 59 milyon 600 bin varili bulacak.



Rapora göre, 2018'de küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 400 bin varil artışla ortalama 99 milyon 100 bin varil olması bekleniyor.



Yıllık talepte 34 milyon 600 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 700 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon varil ile Avrupa izliyor.