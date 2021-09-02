Ağustosta en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti
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Ağustosta en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti

Ağustosta en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 420 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 295 milyon 473 bin dolarla çelik, 2 milyar 46 milyon 142 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 165,5 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda ağustos ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 54,1'lik artışla 14 milyar 471 milyon bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 38,5'lik yükselişle 2 milyar 324 milyon 669 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 57,9 artışla 509 milyon 238 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat, yüzde 51 artışla 7,8 milyar dolarlık hacme ulaşarak yüzde 41'lik pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının ağustos ayı ihracatındaki payı yüzde 55'e yükseldi.

İller bazında bakıldığında 74 il ihracatını artırdı. Kocaeli, Hatay, Adana, Kütahya ve Kırşehir, tarihlerinin en yüksek aylık ihracatına imza attı. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7,5 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

180 ülkeye TL ile ihracat

TL ile açılan beyannamelere göre 180 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Geçen ay TL ile ihracat yüzde 61 arttı. 7 bin 84 firma ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti.

1.455 firma, geçen ay ilk kez ihracat yaparak ekonomiye 82,2 milyon dolarlık katkı sağlarken, yılbaşından bu yana ihracat ailesine katılan firma sayısı 81 bine yaklaştı.

Ağustosta avro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 72 milyon dolar olurken, yılın geneline bakıldığında pozitif yönlü 3,9 milyar dolarlık bir etki yaşandı.

Ağustosta miktar bazında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 15 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında ise yüzde 19 artışla 114 milyon ton ihracat yapıldı. Birim ihracat değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarak 1,25 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 AĞUSTOSSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim (2021/2020)Pay(20) (yüzde)2019-20202020-2021Değişim (2021/2020)Pay(20) (yüzde)
I. TARIM1.678.8252.324.66938,512,324.002.04427.403.48914,213,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.072.6181.431.49633,57,616.230.59217.938.43810,58,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 544.244783.15443,94,17.120.5788.266.83916,14,0
Yaş meyve ve sebze 129.732148.31214,30,82.547.2993.022.76418,71,5
Meyve sebze mamulleri 130.631180.30138,01,01.599.8231.919.09920,00,9
Kuru meyve ve mamulleri 84.827113.94834,30,61.396.1641.490.3036,70,7
Fındık ve mamulleri 91.057112.46023,50,62.288.5632.005.316-12,41,0
Zeytin ve zeytinyağı 14.84924.62065,80,1266.271280.6435,40,1
Tütün 71.25560.244-15,50,3912.022808.379-11,40,4
Süs bitkileri ve mam.6.0238.45740,40,099.872145.09545,30,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER179.649287.01059,81,52.349.4523.006.49328,01,4
Su ürünleri ve hayvansal mamuller179.649287.01059,81,52.349.4523.006.49328,01,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ426.558606.16442,13,25.422.0006.458.55919,13,1
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri426.558606.16442,13,25.422.0006.458.55919,13,1
II. SANAYİ9.391.69014.471.00154,176,5124.134.001157.214.73026,675,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER871.3251.225.22740,66,510.862.12814.090.86229,76,8
Tekstil ve ham maddeleri568.020829.83246,14,47.008.7039.348.40533,44,5
Deri ve deri mamulleri 97.893157.08060,50,81.390.9951.570.12412,90,8
Halı 205.412238.31616,01,32.462.4293.172.33428,81,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.372.1532.046.14249,110,818.705.83322.697.97921,310,9
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.372.1532.046.14249,110,818.705.83322.697.97921,310,9
C. SANAYİ MAMULLERİ7.148.21111.199.63156,759,294.566.040120.425.88927,358,0
Hazır giyim ve konfeksiyon 1.538.1611.742.11813,39,216.234.27019.668.39721,29,5
Otomotiv endüstrisi1.543.6272.420.02856,812,825.164.96829.800.23418,414,4
Gemi ve yat120.02858.623-51,20,31.114.6731.482.65433,00,7
Elektrik elektronik849.8441.209.15442,36,410.606.16913.589.83428,16,6
Makine ve aksamları570.509759.33533,14,07.369.4638.908.83220,94,3
Demir ve demir dışı metaller 614.9271.023.52666,45,47.854.76710.765.12137,15,2
Çelik864.6532.295.473165,512,112.239.50117.992.66947,08,7
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri318.562421.34332,32,23.565.9804.373.46922,62,1
Mücevher187.488452.717141,52,43.528.2204.996.49941,62,4
Savunma ve havacılık sanayi177.409284.72260,51,52.302.8732.896.73225,81,4
İklimlendirme sanayi355.292522.88547,22,84.482.1955.824.41129,92,8
Diğer sanayi ürünleri7.7109.70725,90,1102.961127.03723,40,1
III. MADENCİLİK322.479509.23857,92,74.007.2315.527.84037,92,7
Madencilik ürünleri322.479509.23857,92,74.007.2315.527.84037,92,7
T O P L A M (TİM*)11.392.99317.304.90851,991,5152.143.275190.146.05925,091,7
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı1.063.4601.607.40651,18,513.576.33017.323.09927,68,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI12.456.45318.912.31451,8100,0165.719.605207.469.15725,2100,0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Ağustosta en fazla ihracat otomotiv endüstrisi sektöründe gerçekleşti - Haberler Ekonomi
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