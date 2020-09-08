Ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 486 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
08.09.2020 08:17 | Son Güncelleme: 08.09.2020 08:20

Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 486 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin, 71 vergi, resim ve harç istisnası belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Angela Merkel Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Müslüm Gürses
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Enner Valencia Ahmet Nur Çebi Ricardo Quaresma
Daha Fazla Cuma Eylül Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ağustosta 486 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 08:20:18. #1.14#
title