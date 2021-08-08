Ağustos'ta yağan yağmur altında banyo yaptı
Adana'nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı.
Adana'nın Feke ilçesinde yağan yağmura sevinen vatandaş banyo yaptı.
Feke'nin Tapan Mahallesi'nde Mustafa Özsoy (45) isimli bir vatandaş, eline şampuan alıp yağmur altında banyo yaparak, yağmur yağmasını kutladı. Vatandaşlar o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İşitme ve konuşma engeli olan vatandaş aylar sonra ilçeye yağan yağmurun sevincini yağmur altında kutladı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı