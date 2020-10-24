Ağustos'ta hasadı bitti, Ekim ayında meyve verdi
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Ağustos'ta hasadı bitti, Ekim ayında meyve verdi

24.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:16

Ağustos'ta hasadı bitti, Ekim ayında meyve verdi Yaz meyvesi olan beyaz dut soğuk iklime sahip olan Sivas'ta Ekim ayında yeniden meyve verdi Yaz meyvesi olan beyaz dut soğuk iklime sahip olan Sivas'ta Ekim ayında yeniden meyve verdi.

Ağustos'ta hasadı bitti, Ekim ayında meyve verdi

Yaz meyvesi olan beyaz dut soğuk iklime sahip olan Sivas'ta Ekim ayında yeniden meyve verdi

SİVAS - Yaz meyvesi olan beyaz dut soğuk iklime sahip olan Sivas'ta Ekim ayında yeniden meyve verdi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde ilginç bir doğa olayı yaşandı. Kış aylarının çetin geçtiği Sivas'ta yazın yetişen ve sıcak havayı seven dut meyvesi, Ağustos ayında hasat edilmesine rağmen Ekim ayının sonlarına doğru yeniden olgunlaştı. Haziran ayında hasadı başlayan ve Ağustos ayına doğru azalarak biten beyaz dut ağacının soğuk havaya rağmen meyve vermesi dikkat çekti. Pekmez, pestil ve kurutulmuş olarak tüketilen dut birçok bölgede beyaz altın olarak adlandırılıyor. Havaların soğuduğu ve yağışlı geçtiği günlerde ağacın meyve vermesi bahçe sahiplerinin yanı sıra köy halkında da şaşkınlığa neden oldu.

Ağustos'ta hasadı bitti, Ekim ayında meyve verdi
Ağustos'ta hasadı bitti, Ekim ayında meyve verdi
Ağustos'ta hasadı bitti, Ekim ayında meyve verdi
Ağustos'ta hasadı bitti, Ekim ayında meyve verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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