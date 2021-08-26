Ağustos sonu sıcak geçecek
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Ağustos sonu sıcak geçecek

Ağustos sonu sıcak geçecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden ağustos ayı sonu için 'Kuvvetli Sıcak Hava' uyarısı yapıldı.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden ağustos ayı sonu için 'Kuvvetli Sıcak Hava' uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan veriler doğrultusunda ağustos ayının son günleri hava sıcaklıkları yükselecek. Bugünden itibaren ay sonuna kadar kuvvetli sıcak hava uyarısı yapılırken beklenen en yüksek hava sıcaklıkları da açıklandı. Eskişehir merkezinde 34 ile 36 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklıkları beklenirken ilçelerde ise termometrelerin 38 dereceleri göstermesi bekleniyor.

Kuvvetli sıcak hava başlangıcı için belirtiler ilk gün Eskişehir'de hava sıcaklıklarında yükseliş görüldü. Merkez ilçeler olan Odunpazarı ve Tepebaşı'nda termometrelerin 34 dereceyi göstermesi bekleniyor. İl genelinde hava sıcaklığının en düşük olduğu ilçe 29 derece ile Mihalıççık oldu. En yüksek hava sıcaklıkları ise 38 derece ile Sarıcakaya ve 39 derece ile Mihalgazi'de bekleniyor. - ESKİŞEHİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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