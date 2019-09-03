Ağustos enflasyonu faiz indirimi beklentisini güçlendirdi

03.09.2019 14:33

Yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 15,01'e geriledi. Enflasyon verisi Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerini arttırdı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Salı günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 artış gerçekleşti. Böylece enflasyon 15 aydan bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.



Ağustos ayı enflasyonunu aşağı çeken en önemli kalemler ulaştırma, gıda ve giyim olurken, aylık en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı.



Ekonomistler enflasyondaki düşüşün önümüzdeki iki ay boyunca sürmesini beklerken, Ağustos ayı enflasyon verisinin Merkez Bankası'na Eylül ayında yapacağı toplantı öncesinde alan sağladığını söylüyor.



Faiz indirimi bekleniyor



Geçen yıldan gelen güçlü baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonda Eylül ve Ekim aylarında kayda değer bir düşüş görüleceğini söyleyen İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu "Manşetteki olumlu sürpriz, çekirdek enflasyondaki düşüş ve önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün sürecek olması faiz indirimi konusunda Merkez Bankası'nın elini güçlendiriyor. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar kurda yukarı yönlü sürpriz bir hareket olmazsa Eylül PPK toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl Ağustos ayında Rahip Andrew Brunson krizi nedeniyle ABD ile ilişkilerin gerilmesi sonucu kurda yaşanan sert yükseliş nedeniyle yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesine ulaşarak, Ekim ayında yüzde 25,24 ile zirve yapmıştı. Yıllık enflasyon 2018'i yüzde 20,30 seviyesinde tamamlamıştı.



Londra merkezli Capital Economics Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de veri sonrası Merkez Bankası'ndan 12 Eylül'de yapacağı toplantıda 250 baz puanlık faiz indirimi beklediğini kaydetti.



Tuvey "Enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında daha da düşerek tek haneye gerilmesi muhtemel ve bu da gevşemenin sürebileceği anlamına geliyor. Gelecek yılın başında faizlerin yüzde 16'lara kadar indirilebileceğini düşünüyoruz. Ancak riskler aşağı yönlü" diyerek enflasyonun tekrar yükselişe geçmesi ile beraber Türk Lirası'nın baskı altında kalabileceğini ve bunun da Merkez Bankası'nı rotasını tersine çevirmeye zorlayabileceğini söyledi.



Merkez Bankası Temmuz ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmişti.



Seda Sezer Bilen



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