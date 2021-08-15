Ağustos Dolunayı 21'inde

Dolunay meraklıları için bir sonraki Dolunay tarihi 21 Ağustos. Ay bu tarihten bir gün önce ve bir gün sonra da ihtişamla Dolunay boyutunda ve parlaklığında bir görüntü sergileyecek.

Dolunay meraklıları için bir sonraki Dolunay tarihi 21 Ağustos. Ay bu tarihten bir gün önce ve bir gün sonra da ihtişamla Dolunay boyutunda ve parlaklığında bir görüntü sergileyecek.

Bu aralar çevremizdeki tarlalarda mısırlar hızla büyüyor ve bu Dolunay'a Dünya'nın farklı bölgelerinde verilen ilginç isimlerden biri olan Yeşil Mısır Dolunayı ismini neden hak ettiğini kolayca anlıyoruz. Yanından geçtiğim bir tarla uzunca bir süre dikkatimi dağıttı, göz ucuyla da olsa göklere uzanan boyumu geçmiş bitkilere bakmadan geçemedim.

Sonbahara doğru hızla ilerlerken tarlalardaki yoğun aktivitelerden dolayı seçilmiş diğer ilginç isimler ise şöyle; Arpa Ayı, Tahıl Ayı, Meyve Ayı, Yaban Mersini Ayı...

DİŞİLERİ 150 YIL YAŞIYOR

Yaz sonu aldığı ilginç renkten dolayı Kırmızı Ay diyenler de var. Kuzey Amerika'da bir zamanlar bu mevsimde bolca görülen mersin balığı, balıkçıların bu Dolunay'a Mersin Balığı Dolunayı ismini vermelerine sebep olmuş.

Göl mersini balığı yeşilimsi gri bir renge sahip, kürek gibi uzun ve sivri bir burnu ve ağız kenarından uzanan bıyık gibi sallanan dört duyu organı var. Canlı fosil diyenler de var bu balığa çünkü 135 milyon yıl önce yaşamış bir balık ailesinden geliyor.

Erkeği 55, dişileri ise 150 yaşına kadar hayatlarını sürdürebilir. 90 kiloya ve hatta 2 metreyi geçen bir boyuta ulaşabiliyorlar. Aşırı avlanma ve su kirliliğinden onlar da nasibini almış ve bazı türleri yok olmuş ama bu nadir balığın yaşayan 29 türü var.

Kaynak: Space Mag Türkiye