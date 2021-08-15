Ağustos Dolunayı 21'inde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağustos Dolunayı 21'inde

Ağustos Dolunayı 21'inde
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Dolunay meraklıları için bir sonraki Dolunay tarihi 21 Ağustos. Ay bu tarihten bir gün önce ve bir gün sonra da ihtişamla Dolunay boyutunda ve parlaklığında bir görüntü sergileyecek.

Dolunay meraklıları için bir sonraki Dolunay tarihi 21 Ağustos. Ay bu tarihten bir gün önce ve bir gün sonra da ihtişamla Dolunay boyutunda ve parlaklığında bir görüntü sergileyecek.

Bu aralar çevremizdeki tarlalarda mısırlar hızla büyüyor ve bu Dolunay'a Dünya'nın farklı bölgelerinde verilen ilginç isimlerden biri olan Yeşil Mısır Dolunayı ismini neden hak ettiğini kolayca anlıyoruz. Yanından geçtiğim bir tarla uzunca bir süre dikkatimi dağıttı, göz ucuyla da olsa göklere uzanan boyumu geçmiş bitkilere bakmadan geçemedim.

Sonbahara doğru hızla ilerlerken tarlalardaki yoğun aktivitelerden dolayı seçilmiş diğer ilginç isimler ise şöyle; Arpa Ayı, Tahıl Ayı, Meyve Ayı, Yaban Mersini Ayı...

DİŞİLERİ 150 YIL YAŞIYOR

Yaz sonu aldığı ilginç renkten dolayı Kırmızı Ay diyenler de var. Kuzey Amerika'da bir zamanlar bu mevsimde bolca görülen mersin balığı, balıkçıların bu Dolunay'a Mersin Balığı Dolunayı ismini vermelerine sebep olmuş.

Göl mersini balığı yeşilimsi gri bir renge sahip, kürek gibi uzun ve sivri bir burnu ve ağız kenarından uzanan bıyık gibi sallanan dört duyu organı var. Canlı fosil diyenler de var bu balığa çünkü 135 milyon yıl önce yaşamış bir balık ailesinden geliyor.

Erkeği 55, dişileri ise 150 yaşına kadar hayatlarını sürdürebilir. 90 kiloya ve hatta 2 metreyi geçen bir boyuta ulaşabiliyorlar. Aşırı avlanma ve su kirliliğinden onlar da nasibini almış ve bazı türleri yok olmuş ama bu nadir balığın yaşayan 29 türü var.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahmut Özer Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Muslera Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağustos Dolunayı 21'inde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 19:35:22. #1.14#

title