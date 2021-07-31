Ağustos çok hareketli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağustos çok hareketli

Ağustos çok hareketli
Hürriyet - Haberler | Magazin

KONSERAleyna Tilki, bugün saat 21.00'de Turkcell Vadi Açıkhava'da sevenleriyle buluşuyor.

KONSER

Aleyna Tilki, bugün saat 21.00'de Turkcell Vadi Açıkhava'da sevenleriyle buluşuyor. Bilet fiyatları 134 liradan başlıyor.

Duman, yarın saat 20.30'da Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda. Bilet fiyatı, 135-275 lira arasında.

Edis, çarşamba Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Saat 21.00'de başlayacak konserin bilet fiyatı, 112 ile 499 lira arasında değişiyor.

Mor ve Ötesi, 6 Ağustos Perşembe günü Bodrum Antik Tiyatro'da. 21.00'de başlayacak konserin bilet fiyatı, 168-392 lira arasında.

Ceylan Ertem, 6 Ağustos Cuma günü 19.30'da Leb-i Derya Çorlu'da sahneye çıkacak. Biletler 112 lira.

SERGİ

Bodrum, Yalıkavak'taki Mine Sanat Galerisi 20-30 Ağustos tarihleri arasında sanatçı Ezel Çelikten'in 'Müziğin Rüyası' adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çelikten'in müzikle resmi birleştirerek ortaya koyduğu çalışmalar, kişinin içsel dünyasına yaptığı yolculuğa ve rüyalara odaklanıyor.

28 sanatçının işlerinden oluşan, Kevser Güler'in küratörlüğünü yaptığı 'Gökcisimleri' sergisi bir arada yaşayabilmemizi sağlayan adalet hissimizi, yan yana durmanın ve birbirinden uzaklaşmanın biçim ve olanaklarını sanat yapıtları üzerinden sorguluyor. 8 Ağustos'a kadar Arter'de görülebilir.

STAND-UP

Boğaziçi Komedi Kulübü'nün komedyenlerinin 20'şer dakikalık bir performans sergileyeceği gösteri, 6 Ağustos'ta 20.00'de Muaf Kadıköy'de. Biletler 50 lira.

Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu 'Konuşanlar', 4 Ağustos'ta saat 20.00'de Grand Pera-Alternatif Sahne'de. Biletler 123 lira.

ATÖLYE

Kahve Dünyası'nın çikolata atölyesinde bu lezzetin yapımını öğrenebilirsiniz. Bugün, 13.00'te Veliefendi Kahve Dünyası'nda, 200 lira.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, 2-20 Ağustos tarihleri arasında 7-12 yaşındaki katılımcılara gönderecekleri kitlerle sanat ve bilim atölyeleri düzenliyor. Ücreti 120 lira.

Kaju peyniri, mercimek tabule, 'tatlı patates ve ıspanak köri (curry)' yapmak 'Tam Bir Vegan' atölyeleriyle çok keyifli. Bugün 18.00'de Mecidiyeköy, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'ndeki etkinliğin ücreti 260 lira.

FESTİVAL

Ödüllü kamp oyunları, yoga-meditasyon etkinlikleri ve Pinhani konserinin gerçekleşeceği Olympos Gençlik Festivali 4-7 Ağustos tarihleri arasında Antalya Kumluca'da. Fiyatı 675 lira. Konaklama ve çadır fiyata dahil.

Milyon Fest 5-8 Ağustos arasında Hatay, Arsuz Gözcüler Plajı'nda düzenlenecek. Teoman, Selda Bağcan, Ceza ve Eypio gibi isimlerin sahneye çıkacağı festivalin bilet fiyatı 60 lira.

Kaynak: Hürriyet

Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi
Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi
Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar
Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar
Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi
Bodrum'da tatil yapan Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Reynmen Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ecem Güzel Burak Elmas Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağustos çok hareketli - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 07:58:18. #1.15#

title