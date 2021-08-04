Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kaldırılacak oyunlar duyuruldu!

Ağustos ayında bulut oyun hizmeti Xbox Game Pass'e eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Xbox Game Pass Ağustos ayı takvimi listesi!

Xbox Game Pass, önümüzdeki haftalarda Xbox Game Pass'e eklenecek olan Hades, Skate ve Dirt 4 gibi on oyundan oluşan bir liste yayınladı.

Oyuncular, birden fazla kez 'Yılın Oyunu' ödülü kazanan ve eleştirmenlerce oldukça beğenilen bir yapım olan Hades ile buluşuyorlar. Kaldırılan oyunlar arasında ise ne yazık ki geçtiğimiz haftalarda Game Pass'ten ayrılacağı tahmin edilen GTA 5'i görüyoruz.

Xbox Game Pass resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla önümüzdeki haftalarda bulut sistemine konsollar ve PC dahil olmak üzere 10 yeni oyunun ekleneceği doğrulandı.

AĞUSTOS AYINDA XBOX GAME PASS'E EKLENECEK OYUNLAR

5 Ağustos

Curse of the Dead Gods - (Konsol, PC)

Dodgeball Academia - (Konsol, PC)

Katamari Damacy Reroll - (Konsol, PC)

Lumines Remastered - (Konsol, PC)

Skate - (Konsol)

12 Ağustos

Art of Rally (Konsol, PC)

13 Ağustos

Hades - (Konsol, PC)

17 Ağustos

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC)

AĞUSTOS AYINDA XBOX GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR

8 Ağustos

Grand Theft Auto V - (Konsol)

15 Ağustos