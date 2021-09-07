Ağustos ayında Türkiye'nin kurulu gücü 98 bin 492 megavat oldu

Ağustos ayında, Türkiye'nin kurulu gücü, geçen aya göre artan 71 santral ile 98 bin 492 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde doğal gaz 25 bin 548 megavat ile ilk sırada yer aldı.

Ağustos ayında, Türkiye'nin kurulu gücü, geçen aya göre artan 71 santral ile 98 bin 492 megavat olurken, kurulu güçte birincil kaynaklara göre üretimde doğal gaz 25 bin 548 megavat ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2021 Ağustos ayı kurulu güç raporuna göre, Türkiye'nin Ağustos ayı kurulu gücü, toplam 10 bin 101 santral ile 98 bin 492 megavat oldu. Birincil kaynaklara göre kurulu gücün üretiminde ilk sırada 25 bin 548 megavat ile doğal gaz kaydedilirken, sırasıyla 23 bin 272 megavat ile barajlı, 10 bin 119 ile linyit, 10 bin 14 megavat ile rüzgar, 8 bin 167 megavat üretim ile akarsu yer aldı.

Ağustos ayında, geçen aya göre, 71 santral ile toplam santral adedinde artış oldu. Bu artışta, yeni kurulan 69 güneş santrali, bir akarsu ve bir ithal kömür santrali rol oynadı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı