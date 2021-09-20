Ağustos ayında toplam kurulu gücün yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir enerjiden meydana geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağustos ayında toplam kurulu gücün yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir enerjiden meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağustos ayında toplam kurulu gücün yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir enerjiden meydana geldi

Ağustos ayında, Türkiye'nin toplam kurulu gücü 98 bin 492 megavat olurken bunun yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir kaynaklar olarak kaydedildi.

Ağustos ayında, Türkiye'nin toplam kurulu gücü 98 bin 492 megavat olurken bunun yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir kaynaklar olarak kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından "Enerjik Ağustos" başlığıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Ağustos ayı kurulu gücü, geçen aya göre 229 megavat artış ile 98 bin 492 megavat oldu. Paylaşımda yer verilen infografiğe göre, toplam kurulu gücün yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir enerjiden oluştu. Toplam kurulu gücün üretim alanlarına göre dağılımı ise, yüzde 31,9 hidrolik, yüzde 25,9 doğal gaz, yüzde 11,5 ithal kömür, yüzde 10,2 rüzgar, yüzde 9,1 ithal kömür, yüzde 7,5 güneş, yüzde 1,8 biyokütle ve yüzde 1,7 jeotermal olarak kayda geçti.

(Mustafa Cenik/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."

 Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Adil Karaismailoğlu Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Ziya Selçuk Acun Ilıcalı Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ağustos ayında toplam kurulu gücün yüzde 64,7'si yerli ve yenilebilir enerjiden meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:06:37. #1.11#