Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdı Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdıRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na ağustos ayında kar yağdı.

Ağustos ayında Kaçkar Dağı'na kar yağdı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na ağustos ayında kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı'na dün kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Ağustos ayında yağan karla birlikte sıcaklık da eksi 5 dereceye kadar düştü. Kaçkar Dağları'na çıkan dağcılar ise kar altında tırmanış yaptı. Etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yine benzer görüntüler Trabzon'da da yaşandı. Trabzon'un turizm cenneti olan Uzungöl'ün yüksek kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu dikkat çekti.

Kaynak: DHA