Ağustos ayında faaliyetlerde yaşanan düşüş Bileşik Endeks'e olumsuz yansıdı

19.09.2019 10:23

Bileşik Endeks'i etkileyen ekonomik, dış politik ve jeopolitik risklerin önemli ölçüde azalmasına karşın inşaat sektöründe yaşanan sorunların Bileşik Endeks üzerindeki etkileri de daha açık ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Ağustos 2019 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks'te şu bilgiler yer aldı: Ağustos ayında da, Haziran ayında olduğu gibi çalışma gün sayısının azalması sebebiyle faaliyetlerde yaşanan düşüş Bileşik Endeks'e olumsuz yansıdı. Güven ve beklentilerdeki zayıflamanın sürmesi de Ağustos ayı Bileşik Endeksi'nde düşüşe yol açtı. Ağustos ayında 1,08 puan düşen Bileşik Endeks dip seviyelerde kalmaya devam etti.

Faaliyetler çalışma gün sayısının azalması düştü

Ağustos ayında çalışma gün sayısının azalması ve geleneksel tatiller, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde düşüşe neden oldu. Temmuz ayında faaliyetlerde genele yayılan dengeli toparlanma sonrası Ağustos ayında faaliyetlerin hızı yeniden kesildi. Faaliyet Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,2 puan düşerken yurtiçi satışlar önemli ölçüde geriledi. İhracat artışı Ağustos ayında sürdü ancak yavaşladı. Üretimde de yeniden gerileme yaşandı. Cirolar Ağustos ayında iç satışlardaki düşüşe bağlı olarak önemli ölçüde geriledi. Yurtdışı satış fiyatlarında da sınırlı bir gerileme yaşanırken, tahsilat hızı düştü. İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde dalgalanma devam ediyor. Haziran ayında gerileme ve Temmuz ayındaki toparlanma sonrası Ağustos ayında yeniden düşüş yaşandı. Geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 16,5 geride kalan faaliyetlerde kalıcı toparlanma için zamana ihtiyaç olduğu görüldü.

Faaliyetlerdeki düşüş Güven Endeksi'nde gerilemeye yol açtı

Güven Endeksi'nde Ağustos ayında yeniden sınırlı bir gerileme yaşandı. Temmuz ayındaki durağanlaşma sonrası toparlanmaya dönük bir gelişme olmadı. Ağustos ayında faaliyetlerdeki düşüş güvendeki toparlanma beklentisini öteledi. Güven seviyesi Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,5 puan düştü. Güven Endeksi'nde son üç aydır kararsızlık ve dalgalanma yaşanıyor. Toparlanmaya geçiş için gerekli koşullar halen oluşmadı. Türkiye ekonomisine ilişkin güven dip seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yurtiçi pazarlarda güven yeniden sınırlı ölçüde geriledi. İhracat pazarlarında güven ise Ağustos ayında da artışını sürdürdü. Güven Endeksi, daha önce olumsuz etkiler yaratan ekonomik, dış politik ve jeopolitik risklerin azalmasına rağmen henüz toparlanma sürecine giremedi. İnşaat sektöründe yaşanan sorunlar ve bunun yarattığı küçülmeden olumsuz etkilenmeye devam eden Güven Endeksi'nde artışın, inşaat sektöründe yaşanan sorunların kalıcı çözümüyle mümkün olduğu anlaşıldı.

İnşaat sektöründeki sorunlar beklentileri olumsuz etkiledi

Beklenti Endeksi Ağustos ayında sınırlı ölçüde gerilemeye devam etti. Beklentilerde toparlanma süreci henüz başlamadı. Faaliyetlerdeki gerileme de beklentileri olumsuz etkiledi. İnşaat sektöründe yaşanan sorunlar ve iç talepteki bozulma, beklentileri olumsuz etkilemeye devam etti. Beklenti Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,8 puan düştü, geçen yılın Ağustos ayı beklentilerinin 17,2 puan altına indi. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler geriledi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise Ağustos ayında artışını sürdürdü. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de gerileme gösterdi. Sektörde, özellikle yurtiçi siparişlerdeki gerileme ile üretimde düşüş bekliyor. Beklentileri olumsuz etkileyen ekonomik, siyasi ve dış politik riskler önemli ölçüde azaldı. Ancak bu kez inşaat sektöründeki sorunlar ve küçülmenin beklentiler üzerindeki olumsuz etkileri yaşanmaya başlandı. Beklentilerde iyileşmenin ancak inşaat sektöründeki sorunların çözümü ile başlaması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler