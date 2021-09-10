Ağustos ayında 36 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
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Ağustos ayında 36 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Ağustos ayında 36 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre ağustos ayında sağlık çalışanlarına yönelik 16 şiddet olayı meydana geldiği, 36 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

SAĞLIK-Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre ağustos ayında sağlık çalışanlarına yönelik 16 şiddet olayı meydana geldiği, 36 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında önceki iki aya göre şiddette artış yaşandığı belirtildi. Şiddetle mücadelede öncelikle bu yaklaşım tarzının değiştirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Ağustos ayı boyunca 16 şiddet vakasıyla karşılaştık. 39 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 36 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ağustos ayında yaşanan şiddet olaylarına baktığımızda faillerinin çok da değişmediğini görüyoruz. Hasta ve hasta yakınları,16 şiddet olayının baş faili olarak yine dikkat çekmektedir. Ay boyunca gerçekleşen şiddet olaylarının 4'üne hastalar, 8'ine ise hasta ve hasta yakınları sebebiyet verdi. 1 olay maganda tarafından gerçekleştirilirken, 3 olay ise maalesef mobbing şeklinde cereyan etmiştir. 16 şiddet olayının 11'i hem sözlü hem fiili, 3'ü sözlü, 2'si ise mobbing olarak gerçekleşti. Faillerin isimleri, eğitim seviyeleri, sosyal statüleri değişse de sağlıkta şiddet olaylarının adresi ağustos ayında da değişmedi. Şiddet olaylarının 10'u hastanelerde, 4'ü sahada, 2'si ise aile sağlığı merkezlerinde gerçekleştirildi. Sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken hemşireler, bu ay şiddete en fazla maruz kalan kesimi oluşturmaktadır. Şiddet olaylarında 13 hemşire darp edilirken, 5 doktor, 4 Acil Tıp Teknisyeni (ATT), 6 sağlık çalışanı ve 8 güvenlik görevlisi şiddet gördü" denildi.

15 kadın, 21 erkek sağlık çalışanının bu ay şiddete maruz kaldığı ifade edilen açıklamanın devamında, "Şiddet olaylarına sebebiyet veren 39 saldırgandan 10'u hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 15'i gözaltına alınıp serbest bırakıldı. 3 saldırgan hakkında adli işlem başlatılırken, 5 saldırgan tutuklandı. Olaylara karışan 6 saldırgan hakkında ise arama kararı çıkartıldı" ifadelerine yer verildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI TEHDİT EDİYOR'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yapılan çalışmaların sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarının diğer iş kollarına göre daha fazla olduğunu kaydederek, "Başta doktor ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanları artık kendilerini güvende hissetmiyor. Oysa bu insanların görevi, can kurtarmak, yaraya merhem olmak. Bu durumda kutsal görevlerini sağlıklı yapmalarını nasıl bekleyebiliriz ki. Şiddet bugün için sağlık çalışanlarını tehdit ediyor. Eğer önü alınmazsa, korkarım yakında sağlık sistemini tehdit eder bir noktaya ulaşacaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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