Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
23.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla başlayacağını bildirdi.

5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirten Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere iki aylık periyotlarla 800 lira destek verdiklerini, 24 bin ailenin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını ifade etti.

Asker çocuklarına 284 bin lira destek

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırarak 100 liradan 150 liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını belirterek, "89 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,8 milyon lira ile destek sağlayacağız." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için 11,6 milyon lira ödeme

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon lira yatıracaklarını bildirdi.

Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Magazin
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Güncel
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Al Nassr, Beşiktaşlı Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Oğuzhan Koç Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Erol Bulut Ronald Koeman Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Ankara Giresun Futbolcu
Şu an buradasınız: Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 11:50:35. #1.15#
title