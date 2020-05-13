Ağustos ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Ağustos ayında neler olacak? Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Takvim planında, sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci aylık olarak gün gün yer aldı. Ağustos ayı koronavirüs normalleşme planı nedir?

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Planda sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci gün gün yer aldı. İşte normalleşme sürecinde yasakların kalkacağı, hayatın eskiye döneceği tarihler yer almakta. AĞUSTOS AYI PLANI • Sosyal güvenlik denetimlerinin tekrar başlatılması (1 Ağustos 2020) • Ara verilen Mesleki Eğitim Kurslarının devamının sağlanması (1 Ağustos 2020) 'Psikososyal destekler' başlığı altında planlanan maddeler: • COVID-19 Pandemisi'nin Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi Araştırması sonuçlarının yayınlanması (1 Ağustos 2020) • Alınan karantina önlemlerinin il bazında kademeli olarak gevşetilmesi (10 Ağustos 2020) NORMALLEŞME PLANI ÖZEL VE RESMİ EĞİTİM KURUMLARI (ANAOKULU-İLKORTA-LİSE) • 2020-2021 eğitimöğretim yılının telafi eğitimi yapılacak şekilde Ağustos ayının son haftasında açılması (24 Ağustos 2020) • Kur'an kurslarının açılması (24 Ağustos 2020)