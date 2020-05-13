Ağustos ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Ağustos ayında neler olacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağustos ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Ağustos ayında neler olacak?

Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Takvim planında, sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci aylık olarak gün gün yer aldı. Ağustos ayı koronavirüs normalleşme planı nedir?

Ağustos ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Ağustos ayında neler olacak?
13.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:01

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Planda sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci gün gün yer aldı. İşte normalleşme sürecinde yasakların kalkacağı, hayatın eskiye döneceği tarihler yer almakta.

AĞUSTOS AYI PLANI

• Sosyal güvenlik denetimlerinin tekrar başlatılması (1 Ağustos 2020)

• Ara verilen Mesleki Eğitim Kurslarının devamının sağlanması (1 Ağustos 2020)

'Psikososyal destekler' başlığı altında planlanan maddeler:

• COVID-19 Pandemisi'nin Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi Araştırması sonuçlarının yayınlanması (1 Ağustos 2020)

• Alınan karantina önlemlerinin il bazında kademeli olarak gevşetilmesi (10 Ağustos 2020)

Ağustos ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Ağustos ayında neler olacak?
NORMALLEŞME PLANI

ÖZEL VE RESMİ EĞİTİM KURUMLARI (ANAOKULU-İLKORTA-LİSE)

• 2020-2021 eğitimöğretim yılının telafi eğitimi yapılacak şekilde Ağustos ayının son haftasında açılması (24 Ağustos 2020)

• Kur'an kurslarının açılması (24 Ağustos 2020)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında Haber
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Haber
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi Haber
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Zonguldak'ta bir aileyi korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Zonguldak'ta bir aileyi korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Karantina yasağını delen Wolverhampton'ın genç futbolcusu Morgan Gibbs, evinde parti verdi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Yılmaz Erdoğan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Utku Yuvakuran
Daha Fazla Ateş Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ağustos ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Ağustos ayında neler olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 11:54:24. #1.15#
title