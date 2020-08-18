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Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirildi

Osmaneli Belediyesi Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Münür Şahin, başkanlığında yapıldı.

Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirildi
18.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:32

Osmaneli Belediyesi Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Münür Şahin, başkanlığında yapıldı.

Geçtiğimiz hafta çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamayan Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı, Osmaneli Belediyesi Toplantısı Salonunda gerçekleştirildi. CHP Meclis üyesi Hüseyin Dinçer'in önceden belediye başkanlığımıza bildirdiği mazereti nedeniyle katılamadığı toplantıda diğer 11 üye yer aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, gündemdeki tek madde olan bakanlığa yapmış olduğumuz proje ile korona virüs dönemindeki harcamalarımız ve gelir kayıplarımız nedeniyle talep ettikleri 2 milyon 500 bin TL tutarındaki pandemi kredisinin onaylanması için kredi hakkında bilgi verdi. 36 ay vadeli 3 ay ödemesiz özel pandemi kredisinin büyük bölümünün hibe projelerin gerçekleşmesinde, yeni belediye binası, devam eden yatırımlarda kullanılacağını anlattı.Bu kredinin bir kısmının hibeye dönüşebileceğini de anlatan başkan gruplara düşüncelerini sordu.

Krediye karşı çıktılar

CHP Osmaneli Belediye Meclis üyeleri Osmaneli'nin geleceği için önemli yatırımlarda kullanılacak krediye destek vereceğini ve ilçenin yararına her yatırıma destek olacaklarını söyledi. İYİ Parti Osmaneli Belediye Meclis üyeleri ise hibe krediye karşı olduğunu ifade ederek, kredi bilgileri sözlü olarak değil yazılı olarak talep ettiler.

"Osmaneli'nin yararına olan bu konuda bile zorluk çıkardılar"

Bunun üzerine Başkan Şahin, 15 gün içinde kredi bilgilerini yazılı olarak kendilerine vereceklerini söyleyerek, "Burada İyi Partinin asıl amacının Osmaneli'nin yararına olan bu konuda bile zorluk çıkarmak. İnşallah sizde CHP ve MHP'li kardeşlerimiz gibi siyaseti bir yana bırakır Osmaneli halkı için hareket edersiniz" dedi.

Ardından 2 milyon 500 bin TL tutarındaki pandemi kredisinin onaylanmasına geçildi. Oylamada AK Parti, MHP, CHP "evet" yönünde oy kullanırken, İYİ Parti ise, "hayır" yönünde oy kullanırken, gündem oy çokluğu ile kabul edildi.

Oylama sonrası başkan Münür Şahin, "evet" oyu kullanan AK Parti, CHP, MHP meclis üyelerine Osmaneli'ni geleceğe taşıyacak projelere destekleri için teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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