Ağustos Ayı meclis toplantısı yapıldı İnegöl Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 11 gündem maddesi ile 2 takrir maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın Başkanlığında gerçekleştirilen meclis, 14.30'da başladı. 11 gündem ve 2 takrir olmak üzere toplam 13 madde, yaklaşık 2 buçuk saat süren mecliste görüşülerek karara bağlandı.

BAŞKAN TABAN'DAN COVİD-19 VE BEYRUT AÇIKLAMASI

Toplantı öncesi konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme ilişkin konulara değinerek "Pandemi sürecinde rakamların yükseldiği dönemdeyiz. Vaka sayılarının iyileşen hasta sayısını geçtiğini görüyoruz. Bu konuda dikkatli olmaya özen gösterelim. İnşallah bu rahatsızlığa yakalanmadan atlatalım. Beyrut'ta yaşanan bir patlama oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

Açılış konuşması sonrası Temmuz ayı faaliyetlerinin sunumu ile devam eden mecliste, akabinde maddelerin görüşülmesine geçildi. İnegöl belediyesinin BUSKİ'den alacaklarına karşılık BUSKİ'ye ait Kemalpaşa Mahallesinde 2555 metrekarelik arsanın İnegöl Belediyesine devredilmesi konusu görüşüldü. 5 Milyon TL borca karşılık İnegöl Belediyesi'nin söz konusu alanı alması maddesi; MHP, CHP ve İYİ Partili Meclis üyelerinin ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

ŞEHİDİMİZİN İSMİ PARKA VERİLDİ

Fatih Mahallesi Samyeli Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan otopark ve koruluk alanın yer aldığı yeşil alana, Şehit Hava Savunma Onbaşı Onur Karasu isminin verilmesi de mecliste görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ BELEDİYE YAPACAK

Gündemin son maddesinde Belediye tarafından (İNBEL) İnegöl Geri Dönüşüm Şirketi adıyla geri dönüşüm şirketinin kurulması görüşüldü. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Taban, "Belediyemiz temizlik hizmetlerimizi üzerimize almıştık. Geri dönüşüm konusunun da tek elden yönetilmesi söz konusu. Biz bu konuda, konunun bütününe hakim olmak istiyoruz. Bu konuda 5 milyonluk bir bütçe oluşturmuştuk. Bu konuda iyi bir çevre mühendisini görevlendireceğiz. Sistemli bir şekilde geri dönüşümlerin toplanması, beraberinde ekonomik hayata kazandırılmasını istiyoruz. Bunları bir şirket üzerinden idare edilmesini değerlendirdik" dedi.

BELEDİYEDEN MOBİLYANIN TANITIMINA DESTEK

Takrir maddelerinde ise İnegöl mobilyasının ülke ve dünyada tanıtılmasının sağlanması, ticaretin artırılması amacıyla Mobilyacılar Odası işbirliği ile ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesi için Belediye tarafından 250 Bin TL destek sağlanması konusu görüşüldü. Yapılacak faaliyet hakkında bilgi verilirken, destek verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Son takrir maddesinde ise Nilüfer Başköy'deki İnegöl Belediyesi'ne ait arsanın satışının yapılması için Başkan Taban'a yetki verilmesi konusu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Kaynak: Bültenler