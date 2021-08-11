AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
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AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ
Habermetre - Haberler | Toplum

DuyurularMeclis Kararları AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ Burdur Belediyesi Ağustos 11, 2021 0 Duyurular 2021 Yılında Uygulanacak Vergi ve Harçların Belirlenmesi Komisyon Raporu Burdur Belediyesi Aralık 9, 2020 2021 Yılında Uygulanacak Vergi ve Harçların Belirlenmesi Komisyon Raporu...

DuyurularMeclis Kararları AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ Burdur Belediyesi Ağustos 11, 2021 0 Duyurular 2021 Yılında Uygulanacak Vergi ve Harçların Belirlenmesi Komisyon Raporu Burdur Belediyesi Aralık 9, 2020 2021 Yılında Uygulanacak Vergi ve Harçların Belirlenmesi Komisyon Raporu Haberler Başkan Ercengiz'den Ankara Çıkarması admin Ocak 15, 2020 Başkan Ercengiz'den Ankara Çıkarması

Kaynak: Habermetre

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