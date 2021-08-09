Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ağustos ayı toplantısı 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat: 16. 00'da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacaktır.

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ağustos ayı toplantısı 13 Ağustos 2021 Cuma günü saat: 16. 00'da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 09. 08. 2021 1- Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nın görüşülmesi hususuna ilişkin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 2- 22/02/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin Genel Esaslar başlığı altında 4'üncü maddesi (e) bendinde yer alan hükümler doğrultusunda bir kısmı veya tamamının parselinde karşılanamadığı binalarda karşılanamayan otopark miktarının bedel alınmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, İlimiz Pamukkale ilçesi, tapunun Hatipoğlu Mahallesi'nde bulunan 2359 ada 16 no. lu parsel üzerindeki "15 Mayıs Katlı Otopark" ve tapunun Kınıklı Mahallesi'nde bulunan 7970 ada 1 no. lu parsel üzerindeki "Çamlık Katlı Otopark"ında; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (e) ve 15'inci maddesinin (h) fıkralarına istinaden, otopark yeri gösterilmesi ve bu konuda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 3- Son günlerde ülkemizin ormanlarını tehdit eden orman yangınlarından sonra çevre ve ağaçlandırma konusunda yardım amaçlı açılacak olan kampanyalara katılmak; ayni ve nakdi olarak kampanyalara katılım sağlamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yazısı. 4- İlimiz sınırlarında gerçekleşen yangınlarından sonra oluşan orman kayıplarını giderme amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapılabilmesi için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yazısı. 5- Denizli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 3. Etap Yapım İnşaatı işi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 451 sayılı kararında İller Bankası A. Ş. 'den kullanılması kararlaştırılan 11. 000. 000, 00 TL kredinin 13. 000. 000, 00 TL olarak güncellenmesi hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı. 6- Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün "Bekilli Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı" işi için İller Bankası A. Ş. 'den kullanacağı 1. 000. 000, 00 TL ek krediye garanti verilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin DESKİ Genel Müdürlüğünün yazısı. 7- İlimizde oto yıkama-yağlama faaliyetinde bulunan işyerlerinin; sanayi alanlarında, alışveriş merkezlerinin otoparklarında, katlı otoparklarda, akaryakıt istasyonlarında açılmasına izin verilmesi, belirtilen alanlar dışında oto yıkama-yağlama yerlerinin açılmasına kesinlikle izin verilmemesi, açılmasına izin verilen yerlerde açılacak olan oto yıkama-yağlama işletmelerinin meri mevzuat kapsamında bütün gerekleri yerine getirmesi şartıyla açılmasına izin verilmesi hususuna ilişkin Zabıta Dairesi Başkanlığının yazısı. 8- Otopark Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasına istinaden, Denizli Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan genel otoparklar için hazırlanan Otopark Usul ve Esaslarının onaylanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 9- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, M22A16B4C pafta, 136 ada, 9 no. lu parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20441180 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 10- Honaz Belediye Meclisinin 08/07/2021 tarihli ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Haydar Mahallesi, 137 ada, 24-25-26 no. lu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20603570 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 11- Tavas Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarihli ve 53 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Yaka Mahallesi, 87 no. lu adadan geçen yaya yolu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20114979 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 12- Demka Kimya ve Kimyevi Mad. San. Tic. Ltd. Şti. adına Nihat Demirayak'ın; tapunun Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, Gürleyik mevkii, M22b16c1b-1c pafta, 206 ada, 1 no. lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25. 000 - 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 13- Serinhisar Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarihli ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı Mahallesi, M22C16A3C pafta, 158 no. lu ada ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20610716 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 14- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gerzele Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Yeşilköy Mahallesi, M22D01B2B pafta, 380 ada 4 no. lu parselde bulunan tescilli taşınmazın koruma alanında kalan parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20219289 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 15- Buldan Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarihli ve 66 sayılı kararıyla kabul edilen, Buldan ilçesi, Gölbaşı Mahallesi, 781 ada 1 no. lu ve 782 ada 1 no. lu parsellerde hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20734415 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. .

Kaynak: Habermetre