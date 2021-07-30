AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ
DuyurularMeclis Gündemi AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ Burdur Belediyesi Temmuz 30, 2021 0Duyurular T. C. BURDUR BELEDİYESİ MECLİS KARARI admin Nisan 16, 2018 T. C.
DuyurularMeclis Gündemi AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ Burdur Belediyesi Temmuz 30, 2021 0
Duyurular T. C. BURDUR BELEDİYESİ MECLİS KARARI admin Nisan 16, 2018 T. C. BURDUR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Haberler Başkan Ercengiz Hemşireleri Ziyaret Ederek Hemşireler Gününü Kutladı Burdur Belediyesi Mayıs 14, 2020 Başkan Ercengiz Hemşireleri Ziyaret Ederek Hemşireler Gününü Kutladı
Kaynak: Habermetre