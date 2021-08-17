Ağustos Ayı Halk Toplantısı Bugün Yapılacak
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Ağustos Ayı Halk Toplantısı Bugün Yapılacak

Ağustos Ayı Halk Toplantısı Bugün Yapılacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek, hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantısı 17. 08. 2021 Salı günü saat 14. 00'te Valilik B Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek, hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantısı 17. 08. 2021 Salı günü saat 14. 00'te Valilik B Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tüm vatandaşlara duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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