Ağustos Ayı Halk Toplantısı Bugün Yapılacak

Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek, hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantısı 17. 08. 2021 Salı günü saat 14. 00'te Valilik B Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.